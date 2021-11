A mellkasi fájdalom erre utalhat

Szerencsére nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni, de a fájdalmat semmiképpen nem szabad elhanyagolni, ugyanis akár az életünk is múlhat azon, időben kapunk-e megfelelő orvosi ellátást.

A mellkasi fájdalom hátterében többféle betegség is állhat

A szívinfarktusra több apró jel is utalhat, de mik ezek és hogyan vegyük észre őket?

Mivel a mellkasban, így a fájdalom forrása ezek bármelyikéhez köthető. Így a fájdalom eredhet a mellkas bőréből, izmaiból, a bordákból vagy a szegycsontból, de a gerincből, a hátizmokból és az idegekből is; a légcsőből, a tüdőből, a mellhártyából; a szívből és a szívburokból, valamint az oda vezető nagyerekből; a nyelőcsőből, a rekeszizomból. Emellett előfordulhat, hogy bár a mellkasban érezzük a fájdalmat, valójában az máshonnan ered, például a hasüregben elhelyezkedő szervekből, így a gyomorból, a hasnyálmirigyből vagy az epehólyagból.tehát nagyon sokféle betegség, probléma lehet. Ezek mindegyike másféle kezelést, terápiát igényel, és bár lehet, hogy a mellkasi fájdalom csak múló kellemetlenség, előfordulhat az is, hogy nagyon súlyos, akártüneteként jelentkezik. Ezért mindenképpen fontos, hogy a mellkasi fájdalommal időben keressük fel az orvosunkat!A fájdalom intenzitása, helye, jellege is sok mindent elárulhat a betegségről. A fájdalom lehet éles, tompa, szúró, nyilalló jellegű, koncentrálódhat egy vagy több kisebb területre, de érintheti a mellkas egészét is. Gyakran a lélegzetvételkor jelentkezik a legintenzívebben a fájdalom, más esetekben pedig bizonyos testhelyzetek váltják ki azt.Lássuk,állhatnak a mellkasi fájdalom hátterében! Bordatörés , bordarepedés vagy zúzódás; a szegycsont ízületeit és porcait érintő gyulladás; a mellhártya vírusos, bakteriális fertőzésre, autoimmun betegségre vagy egyéb krónikus betegségre visszavezethető gyulladása. Szintén mellkasi fájdalmat okozhat a légmell , vagyis amikor a mellhártya két rétege közé folyadék vagy vér kerül. A fájdalom oka lehet tüdőgyulladás, tüdőembólia is.a szívelégtelenségnek, szívinfarktusnak , a szívburok-gyulladásnak, vagy az aorta falának a megrepedésének. A gyomorégés és a refluxbetegség is nagyon gyakran okozhat mellkasi fájdalmat, mint ahogy a nyelőcső gyulladása, különböző betegségei is.