Hajhullás COVID után: meddig tart, és mit tehetünk ellene?

A COVD-19 lehetséges szövődményeinek listája legalább olyan hosszú és változatos, mint az esetleges tüneteké. A sokakat érintő szövődmények egyike a hajhullás. A SELF bőrgyógyászokat kérdezett a koronavírus és a hajhullás közötti kapcsolatról, illetve arról, mit tehetnek az érintettek.

Egy, a Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology című folyóiratban 2020-ban megjelent tanulmány szerint 10-ből 1 koronavírus-fertőzöttnél fordult elő hajhullás; a JAAD International folyóiratban publikált adatokból pedig az derült ki, hogy a fertőzöttek több mint 66 százaléka tapasztalt ilyen szövődményt.

A kulcsszó: telogén effluvium

A hajhullásnak sokféle típusa van, és számos tényező hozzájárulhat a probléma kialakulásához. A COVID-19 hatására az úgynevezett telogén effluvium jelentkezik, amelynek lényege, hogy a haj valamilyen stresszorra adott válaszul kezd el hullani. Stresszorként lehet tekinteni például egy stresszes eseményre, egy adott gyógyszer szedésére, hormonális problémára vagy tápanyaghiányra is.

A COVID-19 egyik aggasztó szövődménye a hajhullás. Fotó: Getty Images

Mint arra dr. Helena Kuhn rámutatott, a koronavírus-fertőzés után tapasztalható hajhullást nem a koronavírus okozza, hanem a szervezetet érő stressz, amikor a vírus ellen küzd. De egészen pontosan milyen folyamat áll a jelenség hátterében?

„A haj ciklusokban nő. Az első az anagén (növekedési), a második a katagén (átmeneti), a harmadik pedig a telogén (nyugalmi) szakasz. A telogén effluvium során az történik, hogy a szervezetben bekövetkező rendszerszintű változás a növekedési fázisban lévő hajszálak nagy százalékát hirtelen a nyugalmi fázisba ’taszítja’. Normális körülmények között a fejbőrön lévő haj 5-10 százaléka van nyugalmi fázisban, a telogen effluvium esetében azonban ez az arány 30 százalék. Ennek eredményeképpen az összes nyugalmi szakaszban lévő hajszál egyszerre hullik ki, azaz nagyfokú hajvesztés történik” – világított rá Dr. Craig Ziering.

Kettős csapás

A telogén effluviumot kiváltó stressz lehet fizikai vagy érzelmi: előbbit okozhatja autóbaleset vagy nagyobb műtét, illetve betegségek, például influenza, utóbbi pedig egy különösen fájó szakítás vagy egy szerettünk halála után is jelentkezhet. Dr. Dhaval G. Bhanusali szerint a COVID-19 ebből a szempontból kettős csapást jelent, mivel az érintettek nemcsak a betegség által okozott fizikai stresszel küzdenek, hanem azzal a mentális szorongással is, amely a diagnózissal járhat.

Kiemelendő, hogy a telogén effluvium általában nem a kiváltó eseménnyel egy időben jelentkezik, hanem hónapokkal – dr. Ziering szerint 3 hónappal – később. Tehát előfordulhat, hogy bár már régen felépültünk a betegségből, pár hónappal később elkezd hullani a hajunk. „Mindannyian átlagosan körülbelül 100 hajszálat veszítünk naponta, a telogén effluvium esetében azonban ez a szám jelentősen megnő, ráadásul nagyon hirtelen. Az emberek jellemzően akkor veszik észre, hogy valami nincs rendben, amikor hajmosás után nagy hajcsomók maradnak a kezükben, vagy a keféjük a normálisnál gyorsabban ’megtelik’. Nem fokozatos hajhullásról vagy visszafogott hajritkulásról van szó – ez akut, intenzív, hirtelen hajhullás, amely miatt a haj összességében kevésbé látszik dúsnak, megritkul, a hajszálak vékonnyá válnak” – így dr. Bhanusali.

Jó hír, hogy a telogén effluvium – akár a COVID-19, akár valami más okozza – általában nem maradandó. A haj növekedési ciklusa idővel normalizálódik, és mivel a fejbőr vagy a hajhagymák nem sérülnek, az összes hajszálnak vissza kell nőnie. Azzal kapcsolatban ugyanakkor megoszlik a szakemberek véleménye, hogy pontosan mennyi idő elteltével szűnik meg a probléma. Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia szerint ehhez hat-kilenc hónap szükséges, de dr. Kuhn úgy véli, ennél hosszabb idő, akár egy-két év is kell ahhoz, hogy a haj visszaálljon az eredeti állapotára.

Türelem és odafigyelés

A szakemberek azt tanácsolják az érintetteknek, hogy ne aggódjanak, legyenek türelmesek. „Bár a hajhullás ijesztő lehet, mindig megnyugtatom a pácienseket, hogy nem fognak megkopaszodni” – nyilatkozta dr. Kuhn, hozzátéve: noha egyébként is fontos, hogy óvjuk a hajunkat, ilyenkor, a gyógyulási periódusban még lényegesebb a megfelelő odafigyelés és ápolás.

Ne tegyük ki magas hőmérsékletnek a hajunkat (például formázáskor), minimalizáljuk az olyan intenzív kémiai eljárásokat, mint az egyenesítés, valamint kerüljük a túl szoros frizurákat, tanácsolják a bőrgyógyászok. Érdemes lehet mindemellett utánajárni, nem szenved-e a szervezetünk hiányt azokból a tápanyagokból, amelyek fontosak a haj egészsége szempontjából – ez is súlyosbíthatja ugyanis a problémát. Segíthet továbbá a stressz csökkentése is, például légzőgyakorlatok vagy meditáció útján.

Dr. Kuhn egyébként azt javasolja, hogy ha hat hónapnál tovább áll fent az állapot, akkor érdemes bőrgyógyásszal konzultálni a továbbiakról. Vannak ugyanis olyan terápiás módszerek, amelyek segítségével csökkenthető a hajhullás, fokozható a hajnövekedés.