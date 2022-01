Ezért jobb, ha nem a zuhany alatt mosunk hajat

Aki szeret meleg, sőt, csaknem forró vízzel zuhanyozni, nem árt, ha tisztában van azzal, hogy ez a hőmérséklet károsíthatja a hajszálakat, pontosabban szólva kiszáríthatja azokat, amitől a hajunk töredezettebbé, kócosabbá válhat. A hajmosást jobb langyos vízzel végezni, sőt, az öblítés akár hideg vizes is lehet. Egyébként a forró víz a bőrnek sem tesz jót, mivel nagyon kiszáríthatja, ezért az arcunkat sem jó, ha túlságosan meleg víz éri - hívja fel a figyelmet a témával foglalkozó cikkében a Brightside.

Nem minden esetben ajánlott a zuhany alatti hajmosás. Fotó: Getty Images

A rendszeres, túl meleg vizes hajmosás meggyengítheti a hajszálakat és a hajszálak gyökerét is, megnövelve ezzel a hajhullás esélyét is. A szükségtelenül meleg víz eltávolíthatja a hajról és a fejbőrről az azokat védő természetes olajréteget is, amitől a haj töredezettebbé, fénytelenebbé válhat. A fejbőr viszketését, irritációját is nagyon gyakran az okozza, hogy ez a természetes olajréteg eltűnik, ráadásul a hiányában a fejbőrünk védtelenebbé válik a baktériumokkal, kórokozókkal szemben is.

A festett hajnak sem tesz jót

Akiknek a haja festett, vagy színezett, nem árt, ha tudják, hogy a hajuk színe gyorsabban fakul, ha túl meleg vízzel mosnak hajat, márpedig a zuhanyzáshoz használt víz általában jóval melegebb, mint amit a hajunk és a fejbőrünk még jól tolerál. A festett haj színének megőrzéséhez a legjobb a langyos, vagy akár hideg vizes mosás és öblítés. Ezzel nagyobb eséllyel kerülhetjük el azt is, hogy a fejbőrünk korpásodni kezdjen. A korpásodás oka nagyon sokszor a túl meleg víz miatt kiszáradt fejbőr.

Ami miatt még érdemes különválasztani a zuhanyt és a hajmosást, az az, hogy az arcbőrnek nem tesz jót, ha a samponban és balzsamban található vegyi anyagok az arcbőrünkre kerülnek. Irritációt, kipirosodást, kiütéseket okozhatnak, ha a bőrön maradnak, éppen ezért vagy ne mossunk hajat a zuhany alatt, vagy ha mégis megtesszük, akkor utána mossunk arcot valamilyen gyengéd, kifejezetten arcra való tisztítóval.