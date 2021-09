Este ezért egészségesebb zuhanyozni

Miért nem javasolt a zuhany alatt arcot mosni?

Segít ellazulni, ha este kellemesen meleg vízzel letusolunk, és ha ezt körülbelül másfél órával lefekvés előtt tesszük, akkor mintegy 10 perccel hamarabb álomba merülhetünk, mint zuhanyzás nélkül - írja a brightside.me. Ennek oka, hogy a meleg víz enyhén csökkenti a testhőmérsékletet, ami azt a jelzést küldi testünknek, hogy ideje nyugovóra térni.

Bőrünk is meghálálja

Az esti zuhanyzás a bőrnek is egészségesebb, mivel így tiszta bőrrel fekszünk be az ágyba. Alvás közben tehát kevesebb kórokozó kerül vissza az ágyneműről az arcunkra és egyéb testrészeinkre, így pedig kisebb a pattanások és mitesszerek kialakulásának kockázata is.

Az esti zuhanyzásnak több egészségügyi előnye is van. Fotó: Getty Images

Aki allergiára hajlamos, annak is érdemes lehet lefekvés előtt zuhanyoznia és hajat is mosnia, mert ezáltal kevesebb kerül az ágyneműre a bőrre és hajra tapadt pollenekből és egyéb allergénekből. Ezáltal kisebb valószínűséggel keserítik majd meg az éjszakát az allergiás tünetek. A testszag kialakulása ellen szintén nagyobb védelmet nyújt az esti zuhanyzás, illetve azoknál, akik éjszaka hajlamosak a hőhullámokra, egy hűvös zuhany lefekvés előtt ezeket is segíthet enyhíteni.

Izmainkra is jó hatással van

Ha izmaink egy fárasztó nap vagy egy keményebb edzés után sajognak estére, akkor egy meleg vizes zuhany az izomfájdalmak enyhítésében is a segítségünkre lehet, ezáltal pedig a nyugodtabb és pihentetőbb alváshoz is hozzájárulhat. Egy esti meleg zuhany után ráadásul az éjszaka fellépő izomgörcsök veszélye is csökken. Azoknak, akiknek göndör a haja, vagy alapvetően ahhoz vannak hozzászokva, hogy hajszárító helyett a levegőn hagyják megszáradni a tincseiket, az esti órákban, körülbelül két órával lefekvés előtt érdemes zuhanyozni és hajat mosni. Ez segít hidratáltabban és puhábban tartani a tincseket, ami a kiszáradásra hajlamos göndör hajnál különösen fontos. Arra viszont mindenképpen ügyeljünk, hogy nedves hajjal ne bújjunk be az ágyba, hanem várjuk meg, amíg teljesen megszárad.