A töredezett körmök leggyakoribb okai

Az olyan hétköznapi dolgoktól kezdve, mint a nem megfelelő körömápolási technika egészen a komolyabb egészségügyi problémákig számos oka lehet annak, hogy a körmeink meggyengülnek, eltöredeznek vagy akár lemezesen hámlani kezdenek. Vagyis nem csupán esztétikai okokból érdemes kideríteni, hol gyökerezik a probléma. A Prevention magazin cikke nyomán sorra vesszük a leggyakoribb kiváltó okokat!

Gyakran nedves a kezünk

A gyenge, lemezes töredezésre hajlamos körmök gyakran fordulnak elő az olyan szakmában dolgozóknál, akiknek a nap folyamán többször érintkezik vízzel a kezük - például fodrászoknál, takarítóknál, kézi autómosóknál. A körmöknek nem tesz jót a folyamatos áztatás, és a meleg, nedves környezet, ilyenkor ugyanis magukba szívják a nedvességet, felpuhulnak, így sokkal hajlamosabbak lesznek a különféle sérülésekre. A világjárvány idején a gyakori kézmosás is meggyengítheti a körmöket, ezen segíthetünk, ha a mosogatáshoz, ablakpucoláshoz gumikesztyűt húzunk. Ha erre nincs lehetőség, a vízzel való érintkezés után alaposan szárítsuk meg a kezünket és kenjük be hidratáló kézkrémmel, ami pótolja az elvesztett nedvességet.

A meggyengült körömlemez hajlamosabb a sérülésekre. Fotó: Getty Images

Túlzásba vittük a körömreszelést

Nemcsak az extra nedvesség, hanem a körmök kiszáradása is okozhat töredezést. Ennek leggyakoribb oka a körömreszelés, ami hamar kiszárítja a körmöket, ráadásul ha nem megfelelő technikával végezzük, akár mi magunk is okozhatjuk a körömlemezeinek szétválását. A száraz köröm a puhához hasonlóan sokkal sérülékenyebb, így egy kis behatás is látványos beszakadást okozhat. A körömreszelővel csak a körmök végét reszeljük át, mindig egy irányba haladva, ne oda-vissza húzogassuk az eszközt. A köröm tetejét pedig ne reszeljük, mert azzal csak felsértjük a legfelső, védő réteget. A manikűrözés utolsó lépéseként kenjük be erre a célra szánt olajjal a körmöket, ami pótolja a reszelés során elvesztett nedvességet.

Sok vegyszert használunk

A szappanban, fertőtlenítő gélekben, mosó- és tisztítószerekben, de a körömlakklemosókban is rengeteg olyan összetevő található, ami kiszárítja és meggyengíti a körmöket, ezek rendszeres használatakor tehát érdemes külön figyelmet fordítani a körmök ápolására. A kézápoló termékek között keressük a hipoallergén, illetve a természetes összetevőket tartalmazó változatokat, amelyek kevésbé terhelik meg a bőrt és a körmöket. A géllakkok és akril műkörmök ragasztásához használt anyagok is tartalmaznak olyan kemikáliákat, amelyek meggyengítik a körmöket, ezért időről időre nem árt egy kis szünetet tartani ezek használatában, hogy saját körmeink újra megerősödhessenek.

Nem vigyáztunk rájuk

Nem is gondolnánk, mennyi traumának tesszük ki a körmeinket nap mint nap: lekapargatjuk róluk a körömlakkot, rágcsáljuk őket, belekapunk valamibe vagy épp az alumínium dobozok, konzervek nyitófüle alá szorítjuk be őket. Ezek mind-mind felsérthetik a köröm felületét, ami miatt akár nem túl esztétikus, lemezes hámlás is kialakulhat a körmökön. Ilyenkor a körmöt alkotó sejtek közötti összeköttetések sérülnek, így a körmöt alkotó szarurétegek elválnak egymástól. Körömerősítő körömlakkok és olajok használatával azonban visszanyerhetjük körmeink (sz)épségét.

Hiánybetegséggel küzdünk

Számos vitamin és ásványi anyag hiánya először a körmeinken érhető tetten, ilyen például a kalcium, a vas, a B- és D-vitamin, valamint a biotin. Ezeket tápláló zöldségek, gyümölcsök, sovány húsok és tejtermékek, valamint teljes kiőrlésű gabonák fogyasztásával biztosíthatjuk szervezetünknek. Időszakosan pótolhatjuk is a hiányzó mikrotápanyagokat, ám ha kiegyensúlyozott étrend mellett is visszatérő probléma a körömtöredezés, érdemes kivizsgáltatni magunkat, mert könnyen lehet, hogy valamilyen felszívódási zavar áll a háttérben.

Rendetlenkedik a pajzsmirigyünk

A hirtelen súlyváltozás és az állandó fáradtság mellett a körmök lemezes töredezettsége is a pajzsmirigyzavarok vezető tünete között szerepel. Apajzsmirigyrendellenes működése ugyanis lassítja a körömnövekedést, ezáltal a körömszövet elöregedik, szárazzá és sérülésre hajlamossá válik. A problémára a pajzsmirigyhormonok vizsgálata deríthet fényt.

Gombás fertőzés támadta meg őket

Amennyiben a körömlemez megvastagodik, sárgás-fehéres elszíneződés látható rajta és a klasszikus töredezés helyett sokkal inkább furcsán morzsolódik a vége, akkor jó eséllyel körömgombával állunk szemben. Ennek kezelése bizony időigényes, de fontos, hogy kitartsunk, mert az idejekorán abbahagyott kezelés után a gomba hamar visszatérhet. Nagyon makacs gombásfertőzésesetén akár szájon át szedhető gyógyszert is felírhat az orvos, a legtöbbször azonban a patikákban kapható krémek és ecsetelők segítenek megoldani a problémát.