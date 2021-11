A spárga, avagy aszparágusz évelő növény, amelynek friss, zsenge hajtását, az úgynevezett spárgasípot fogyasztjuk - olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) cikkében. A növény rendkívül gyorsan, naponta akár hat centimétert is növekszik, így gyakran lehet szedni. Mivel a - fehér vagy zöld színű - hajtás víztartalma igen magas, szedés után azonnal hűteni kell, nehogy megfonnyadjon. A zöldség szintén magas A-, B1-, B2-, C- és E-vitamin-tartalommal rendelkezik, valamint jelentős mennyiségű folsavat is biztosít a fogyasztása.

A spárga fogyasztása igen kedvező élettani hatású. Fotó: iStock

A spárgasíp alsó része általában túl rostos, ezért a konyhai előkészítés során két-három centimétert érdemes levágni az aljából. A fehér spárgát hosszában meg is kell hámozni, míg a zöld spárga enélkül is mehet a főzővízbe. Előbbi alacsony lángon 8-10, utóbbi nagyjából 5 perc alatt fő készre. A spárgát vajon meg is lehet párolni, de például Spanyolországban grillezni is szokták.

h i r d e t é s

Lássunk tehát egy könnyen elkészíthető, ízletes receptet spárga felhasználásával.

Csőben sült zöldspárga és sárgarépa

Hozzávalók 4 személyre:

16-20 db zöldspárga

8-12 db zsenge sárgarépa

10 dkg vaj vagy ghí

5 evőkanál fehér búzaliszt

6 dl tej vagy növényi tej

só

1-2 csipet őrölt fehérbors

7 dkg trappista sajt reszelve

7 dkg füstölt sajt reszelve

A spárgát alsó részét eldobjuk, csak a felső részét használjuk fel. Megtisztítjuk a sárgarépát, majd a zöldségeket külön-külön egy kevés vízben megpároljuk. A spárgát 3-4 percig, a répát pár perccel tovább. Ezután elkészítjük a gratin mártást. A vajat felhevítjük, hozzáadjuk a lisztet, majd pár percig pirítjuk. Hozzáöntjük a tejet, elkeverjük, sózzuk, borsozzuk, és hozzáadjuk a reszelt sajtok felét is. Ezt követően a zöldségekből négy halmot készítünk, egy sütőlemezre helyezzük, és ráöntjük a mártást úgy, hogy kétharmadáig bevonja a zöldségeket. A maradék sajtokat ráhintjük a halmok tetejére, és előmelegített sütőben vagy grillsütőben néhány perc alatt pirosra sütjük. Párolt rizzsel tálaljuk.