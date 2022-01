Nőknek ezek a legfontosabb vitaminok, ásványi anyagok

Az ajánlások szerint egy felnőttnek naponta 2 csészényi gyümölcsöt, valamint 2 és fél csészényi mennyiségnek megfelelő zöldséget kellene elfogyasztania. Nagyon sokan azonban ennél jóval kevesebbet visznek be, ezért egyre többen próbálják vitaminok szedésével pótolni a hiányzó tápanyagokat. A Women's Health magazin gyűjtése alapján bemutatjuk, nőként milyen összetevőket kell keresnünk.

Nem mindegy, nőként milyen étrend-kiegészítőt választunk.

Fotó: Getty Images

Kalcium, D-vitamin

A nők számára különösen várandósan, valamint a menopauza alatt és után fontos a megfelelő kalciumbevitel, mivel az előbbi esetben megnő a szervezet kalciumigénye a fejlődő magzat miatt, utóbbiban pedig nő a csontritkulás kockázata. Ebből az ásványi anyagból tehát jó, ha van a nőknek szánt multivitaminban. Szintén fontos összetevő a D-vitamin, ennek a hiánya ugyanis kifejezetten gyakorinak számít. A kalciummal együtt fontos a csontok egészségéhez, emellett azimmunrendszermegfelelő működéséhez is nagy szükség van rá.

Télen gyakori probléma, hogy a napfény hiánya és a vitaminszegényebb táplálkozás miatt szervezetünk védekezőképessége gyengül, így könnyebben megbetegszünk. Nőként azonban nemcsak a légúti, hanem az igen makacs, vissza-visszatérő intim fertőzésekkel is meg kell küzdenünk.

Magnézium, vas, cink

A magnézium szintén fontos elem egy nőknek készült vitaminban, mivel támogatja az izmok és idegek megfelelő működését, hozzájárul a csontok egészségéhez, illetve a megfelelő energiatermelődéshez is szükséges. Igen lényeges a vas is, amely a vörös vérsejtek megfelelő mennyiségű termelődéséhez szükséges. A nők esetében különösen amenzeszidején fontos az elegendő vas bevitele. A cink az immunrendszer és azanyagcserefolyamatainak megfelelő működése miatt elengedhetetlen, illetve ahhoz is hozzájárul, hogy a sebek, hegek megfelelően gyógyuljanak.

B12- és B9- vitamin

A női multivitaminokban fontos elem lehet még a B12-vitamin is, mivel hozzájárul a vérsejtek és az idegsejtek egészségéhez. E vitamin pótlása különösen fontos a vegán vagy vegetáriánus életmódot követőknek, mivel ezt leginkább az állati eredetű élelmiszerek tartalmazzák. Jó továbbá, ha a nőknek szánt vitaminkészítmények folátot, más néven B9-vitamint is tartalmaznak, amely fontos az egészséges sejtnövekedéshez, a vörösvérsejtek termelődéséhez, és a várandósság alatt csökkenti a fejlődési, illetve születési rendellenességek kialakulását is. Éppen ezért kismamáknak különösen fontos, nem véletlenül kerül bele minden terhesvitaminba is. Szedését már egy hónappal a babatervezés előtt javasolják elkezdeni.