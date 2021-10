Ha a tablettáktól ódzkodnak is a gyerekek, a gumivitaminokat ők is szívesen fogyasztják, hiszen ezek a termékek ízben és állagban is a gumicukrokra hasonlítanak. De nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is nagyon népszerűek, egyes kutatások szerint a megvásárolt gumivitaminok 80 százalékát felnőttek fogyasztják el. Valóban egészségesek ezek, és kiválthatják a tablettás étrend-kiegészítőket?

A gumivitaminok hatásai

A gumivitaminok kapcsán az egyik legnehezebb feladat a szakértők szerint az, hogy a dobozon feltüntetett mennyiségben tartalmazza a szükséges szerves vegyületeket. Ez a legtöbb termék esetében nem is sikerül: a ConsumerLab.com 2017-es elemzése szerint ötből négy termék kevesebb, vagy akár több összetevőt tartalmaz, mint amit a papíron feltüntetnek. Sok termék a külső rétegeiben tartalmazza a vitaminokat, amelyek a csomagolásban is "lekophatnak", illetve idővel a hatásfokuk is lecsökken. Néhány gyártó ezért a szükségesnél is nagyobb arányban adagolja a vitaminokat, hogy a termék akkor is legalább a feltüntetett érték 100 százalékát tartalmazza, ha hosszabb ideig áll a polcokon. Ez pedig akár veszélyes is lehet, hiszen bizonyos vitaminok túladagolása komoly betegségek kialakulásában játszhat szerepet. Persze a túladagoláshoz nagyon sokat kell ezekből a vitaminokból fogyasztani.

A gumivitaminok nem csak a gyerekek körében népszerűek (Fotó: 123rf)

Szintén gondot jelenthet, hogy néhány gumivitaminnak nagyon magas a cukortartalma - egyetlen szemmel akár 1,8 gramm cukrot juttathatunk a szervezetünkbe. A legtöbb ilyen termék napi 2-3 gumivitamin bevitelét javasolja, de a kellemes íze miatt nagyobb az esélye a túladagolásnak is. A vitamintúladagolás mellett így azelhízásveszélye is megnőhet a fogyasztásukkal.

A nem megfelelő táplálkozás, gyenge immunrendszer, illetve bizonyos betegségek esetén fontos lehet a multivitaminok rendszeres szedése, megelőzésre azonban nem biztos, hogy ezek a legmegfelelőbbek. Egy 2012-es kutatás eredménye szerint a multivitaminok szedése nincs jelentősebb hatással arra, hogy mikor halunk meg. Arra sincs elégséges bizonyíték, hogy a rendszeres vitaminpótlásnak jelentősebb szerepe lenne a szívbetegségek, illetve a daganatok megelőzésében.

Forrás: Time