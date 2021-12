Mindenkinek kell multivitamint szedni?

Tényleg mindenkinek szüksége van vitaminpótlásra? Kell multivitamint szedni? Ha igen, ezt honnan tudhatjuk? Mikor járunk jobban: ha a multivitamin-készítményeket választjuk, vagy ha vitamintípusonként vesszük be ugyanezeket? Íme, a válaszok a vitaminszedéssel kapcsolatos legfontosabb kérdésekre.

A mai zöldségekben nincs már annyi vitamin

Immunrendszerünk központja a bélrendszerben található, táplálkozásunk alapvetően meghatározza védekezőképességünket. A hivatalos dietetikai ajánlás szerint naponta fél kilogramm zöldséget és gyümölcsöt kellene megennünk ahhoz, hogy természetes módon elegendő vitamint juttassunk be a szervezetünkbe, ennek azonban többféle egyszerű akadálya van. Egyfelől a magyarok zöldség- és gyümölcsfogyasztása messze elmarad az európai átlagtól, hiszen nem naponta, csupán alkalomszerűen fogyasztjuk ezeket. Másrészt a rostszegény, jó minőségű zsírokat mellőző táplálkozás is problémát jelent, amit az ipari termelésben túlhasznált földterületeken termelt élelmiszerek alacsonyabb vitamin- és nyomelem tartalma sem segít. Több kutatási eredmény taglalja, hogy a nagyvárosban élő embereknek magasabb a vitaminszükséglete, amit a hivatalos ajánlásoknál nagyobb mennyiségű gyümölcs és zöldség lenne képes fedezni. Ez akár napi 4-5 kilogrammnyi mennyiséget is jelenthetne. Ráadásul a mezőgazdasági termelés és az éghajlat változása miatt gyanítható, hogy a mostani zöldségeknek jóval kevesebb a vitamintartalma, mint 20-30 éve. A fenti okokból adódóan mindenkinek szüksége van vitaminszedésre.

"A multivitamin a mai életmód praktikus kiegészítője. Fontos a szóhasználat: kiegészítés és nem pótlás, hiszen nem helyettesíti, hanem támogatja a kiegyensúlyozott, egészséges étrendet" - fogalmazott Németh Sándor, a BioTechUSA táplálék-kiegészítő specialistája. Hozzátette: multivitamint szedni kényelmes megoldás, mert egy tablettában megtalálhatóak a szervezet számára legszükségesebb vitaminok alap dózisban, ugyanakkor életkortól, életstílustól és a sporttevékenység intenzitásától függően szükség lehet emellett nagyobb dózisú támogatásra is.

Mit szedjünk még a multivitamin mellett?

A vízben oldódó C-vitaminról azimmunrendszernormál működését támogató hatása miatt sokat hallunk mostanában, elegendő mennyiséggel megfelelően működik a szervezetünk. Egy egészséges, átlagos terhelésnek kitett ember számára az ajánlott napi mennyiség 1000-2000 mg.

A zsírban oldódó D-vitamin a másik leggyakrabban emlegetett vitamin, ami szintén segíti az immunrendszerünk normál működését. A téli hónapokban és kora tavasszal a legtöbbünknek hiánya van belőle. A D-vitaminhoz a szervezetünk is képes hozzájutni, például belsőségekből készült ételekből (zúza, máj, szív), de a tojásfogyasztás is jó forrása. 10-15 perc napon töltött idővel is feltölthetjük D-vitamin raktárainkat. Pont ezért a téli időszakban ez nyilván nehezebben megoldható, nyáron pedig a káros UV-sugárzás veszélyeit is szem előtt kell tartanunk. A sportolóknak nemcsak a kalóriaszükségletük, de a D-vitamin igényük is magasabb, hiszen ez nagy szerepet játszik az egészséges izomműködésben is. Egy egészséges, átlagos terhelésnek kitett ember számára az ajánlott napi mennyiség 1500-2000 NE (nemzetközi egység), sportolók esetén 3200-4000 NE is lehet a napi ajánlás.

Időnként minden szervezet számára elengedhetetlen a vitaminpótlás. Fotó: Getty Images

A magnézium pótlása nem csak sportolók számára hasznos. Hiánya kellemetlen izomgörcsöket is eredményezhet. Az ideális mennyiség szempontjából táplálékkal való bevitele nehézkes, bár sokan vagyunk, akik szeretjük például az olajos magvakat és az étcsokoládét is, de pont emiatt számos mennyiségi korlát áll fenn ebben az esetben, például a csokinál többek között a cukortartalom miatt. Egy egészséges, átlagos terhelésnek kitett ember számára az ajánlott napi mennyiség 250-300 mg.

Az omega-3 típusú zsírsavak ún. esszenciális zsírok, vagyis a szervezetünk nem képes ezeket előállítani, így külső forrásból kell biztosítanunk a megfelelő mennyiség bevitelét. Tengeri halfajták, mint tőkehal, tonhal, lazac, makréla, hering és egyes növényi eredetű élelmiszerek, például lenmagolaj, repceolaj is tartalmazza ezeket. Leginkább a szív, az agy és a látás szempontjából van jelentőségük és vitaminokhoz hasonló a fontosságuk. Egy egészséges, átlagos terhelésnek kitett ember számára az ajánlott napi mennyiség 500-2000 mg étrendtől függően.

Milyen formában válasszuk?

Nem elég azzal tisztában lennünk, hogy pontosan milyen vitaminok pótlását kívánja meg egészségügyi állapotunk és az életformánk, de arról is fontos tájékozódni, hogy milyen formában a leghatékonyabb a felszívódásuk. Németh a vitaminvizeket és pezsgőtablettákat főleg azoknak ajánlja, akik kevésbé kedvelik a tablettákat és kapszulákat vagy akár gyerekeknek is ideális vitaminkiegészítőt keresnek. Aktív felnőttek tabletta-, kapszula- és porállagú készítmények közül is választhatnak. A porállagú ízesített italporoknak magasabb a hatóanyagtartalma és gyorsabb a felszívódása, de a tabletta és a kapszula mégis jobban hasznosul. Az italporokat étkezés közben, a tablettákat és kapszulákat étkezés előtt ajánlja bevenni a szakember.