A cink ezért létfontosságú

A cinkről kevesen tudják, hogy az egyik legfontosabb nyomelem a szervezetünkben - ráadásul minden egyes sejtünkben jelen van. Acinkkulcsszerepet játszik immunrendszerünk erősítésében és javítja anyagcserénket is. Minthogy körülbelül száz létfontosságú enzim termelődéséhez-működéséhez szükséges, jelentősége sokkal nagyobb, mint azt a legtöbben gondolnánk. (Van olyan vélekedés, hogy 300 enzim számára alapvető a cink jelenléte, de a legtöbbször a százas számot említik a szakértők.)

A cinket szervezetünk természetesen nem tudja előállítani (egy ásványi anyagról, fémről van szó), ezért élelmiszerekkel vagy táplálékkiegészítőkkel vihetjük be a szervezetünkbe. Az nem meglepő, hogy az ember nem képes egy fémet előállítani, de az már igencsak lényeges, hogy tárolni sem tudja úgy a szervezetünk ezt az ásványi anyagot, hogy szükség esetén bármikor felhasználható legyen. Éppen ezért kell figyelnünk a rendszeres pótlására.

A szervezetünkben tárolt formában jelenlévő, biológiailag inaktív inzulinnak éppen a közepén két cink-ion található. Az inzulin aktív változatának kikristályosításában, tárolásában vesz ugyanis részt ez a nyomelem. Olyasmiről van szó tehát, mintha testünkben a túl sok aktív inzulint "lefagyasztanánk" és "tárolásra alkalmas", biológiailag nem aktív formába hoznánk - ehhez van szükség a fontos nyomelemre, a cinkre.

Minthogy az inzulin a szénhidrátok, a fehérjék és a zsírok anyagcseréjének egyik főszereplője, ha csak ebben az egy hormonban (pontosabban annak tárolt formájában) fordulna elő a cink, már akkor is nélkülözhetetlen lenne életünk fenntartása szempontjából.

A sebek gyógyulását is segíti

Ám említettük már, hogy a cink további száz másik enzim előállításhoz is szükséges, de más fehérjék és a DNS (a genetikai örökítőanyag) szintéziséhez, illetve a sejtosztódáshoz is hozzájárul. A cink a sérült szövetek regenerációját is gyorsítja, ezért lényeges a sebek gyógyulásakor. A cink a szaporodási szervek mindegyikének kialakulását elősegíti. A cinkhiány számos népnél előfordult régen: ez a hiánybetegség a növekedés lelassulását, illetve a nemi érés késlekedését okozhatja. Cink nélkül szaglásunk és ízlelésünk is romolhat.

A cinkhiány enyhítése nem mindig egyszerű feladat. A cink bevitele a szervezetünkbe önmagában nem feltétlenül elég, mivel sokszor komplex folyamatok állnak a hiánybetegség háttérben. Így megfelelő vitaminokkal és aminosavakkal együtt kombinálva érdemes a cinket pótolnunk. Változatos étrendet követve egy átlagos felnőtt nem szorul pótlólagos cinkbevitelre, de ha valaki egyoldalúan táplálkozik, figyelnie kell a cink megfelelő szintjére. A bizonyos élelmiszerekben (például cereáliák, teljes kiőrlésű kenyerek, hüvelyesek) jelenlévő fitátok akadályozzák a cink felszívódását, mivel megkötik ezt az ásványi anyagot. Ugyancsak sok cink van a tejtermékekben, de ezek kalciumtartalma szintén gátolja a cink felszívódását. Ha ez párosul a nagyobb cinktartalmú élelmiszerek (például kagyló, rák, csirkehús, vörös húsok) tudatos kerülésével, akkor hiányjelenségek léphetnek fel a szervezetünkben.

Arra is oda kell azonban figyelnünk, hogy ne vigyünk be ebből a nyomelemből túl sokat a szervezetünkbe (a nők napi 8, férfiak napi 11 milligrammnál ne fogyasszanak többet). A túl sok cink tartós bevitele például rézhiány kialakulásához vezethet, illetve csökkentheti bizonyos gyógyszerek hatékonyságát. A cink előnyös az immunrendszerünk erősítése szempontjából is. Az immunsejtek működését segíti ez az ásványi anyag. Éppen ezért egyes kutatások szerint lerövidítheti a megfázásos időszakot.

A cink lassíthatja az időskori szembetegségek egyikének kialakulását - az úgynevezett makula-degenerációról van szó. Csak megjegyezzük ennek kapcsán, hogy a két legnagyobb cinktartalmú (egyedi) szerv: a prosztata és a szem. A bőrben is sok ilyen ásványi anyag található, de a bennünk lévő cink kilencven százaléka az izomzatban és a csontrendszerben oszlik el. A cinket lokálisan krémekben vagy kenőcsökben is alkalmazzák, bizonyos bőrbetegségek és leégés esetén.

Mindebből látható, hogy a cink létfontosságú nyomelem, amelynek számos tulajdonságát még a kutatók sem ismerik elég alaposan. Azt viszont biztosan állíthatjuk: egészségünk megőrzéséhez a napi rendszeres cinkbevitelre oda kell figyelnünk.