Hetente ennyit egészséges fogyni

A szakemberek is egyetértenek abban, hogy a túl gyorsan elért jelentős súlycsökkenés helyett hatékonyabb, ha inkább a fokozatos, apró lépésekben zajló fogyásra törekszünk, hiszen ez nem terheli meg annyira a szervezetet, illetve hosszabb távon - akár évekig - is fenntartható. Ideális esetben heti fél-egy kilogrammtól tudunk megszabadulni, ami havi szinten 2-4, három hónap alatt pedig 6-12 kiló közötti mínuszt jelent - mutatott rá Dannah Eve Bollig személyi edző a womanshealthmag.com cikkében.

Gyors fogyás helyett javasolt inkább fokozatosan, apránként leadni a felesleges kilókat. Fotó: Getty Images

Ahhoz, hogy félkilónyi zsírt leadjunk egy hét alatt, nagyjából 3500 kalóriát kell elégetnünk, míg egykilónyihoz értelemszerűen ennek a dupláját. Magyarán ennyivel kell heti szinten kevesebbet bevinnünk a szervezetünkbe, vagy ennyivel többet kell elégetnünk a mozgás által. Lássuk, mit érdemes tudni a két lehetőségről.

Ha az étrendünkön változtatnánk

Többféle biztonságos lehetőség is van arra, hogy a kalóriadeficitet elérjük, de a cél elérésnek mikéntje számos életmódbeli tényezőtől függ. Figyelembe kell venni az adott személy életkorát, súlyát, magasságát, az általa kitűzött célt. Csak ezek után dönthet bárki egy reális és megvalósítható étrend mellett - magyarázta Bollig.

Hozzátette, bár számos diéta közül lehet választani a ketogéntől az időszakos böjtig, saját tapasztalatai szerint hosszú távon hatékonyabb a kalóriaszámolás helyett arra törekedni, hogy megváltoztassuk az ételekhez, az étkezéshez való hozzáállásunkat. Figyeljük testünk jelzéseit, hogy valóban éhesek vagyunk-e, és társaságban se együnk többet csak azért, mert a többiek még esznek, ha mi már tele vagyunk. Arról sincs szó, hogy minden kevésbé tápláló vagy kényelmi ételt száműznünk kellene az étrendünkből. Már csak azért sem, mert minél inkább tilos valami, rendszerint annál vonzóbb is. A hangsúly a mértéktartáson, illetve a helyes adagok betartásán van.

Csak a kardió segít?

A heti 3500 kalória napi szinten 500 kalória mínuszt jelent. Az étrendi változtatásokon túl persze azt is választhatjuk, hogy ezt edzéssel dolgozzuk le. Bollig szerint tévhit, hogy mindenkinek és mindenképpen kardiózni kellene, habár ez is egy hatékony edzésmód. Ugyanakkor a rezisztenciaedzések, a súlyzós tréningek, az erősítő és a HIIT-edzés, illetve ezek kombinációja is ugyanolyan hatékony segítség lehet a pluszkilók elleni harcban.

A tudatos táplálkozás és a rendszeres sport mellett a szakértők azt is erősen ajánlják, hogy próbáljuk mindig kipihenni magunkat. Törekedjünk legalább hétórányi alvásra éjszakánként, egyben a stresszt is próbáljuk minél inkább kordában tartani az életünkben, mert ezek mind befolyásolják testsúlyunk alakulását.