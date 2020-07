Ezek a legjobb kalóriaégető tevékenységek

Tudja, hány kalóriát használunk el fekvés közben? Keveset, de azért többet, mint az alapanyagcseréhez szükséges, mert ahhoz csupán óránkét 50 kalóriára van szüksége a szervezetnek.Hiába, a forgolódás csak 6 kalóriával többet igényel, ezzel tehát nem fogunk fogyni.- összehasonlításképp ha vigyázzállásban állunk, akkor már 82 kalória az óránkénti "fogyasztásunk". De hiába tűnik fárasztóbbnak az egyórányi vigyázzállás, még egy túró rudiból szerzett kalóriamennyiséget sem vagyunk képesek elégetni vele.Nézzük a szabadtéri programokat:Az esti programok közül is választhatunk olyat, amivel kompenzálhatunk egy könnyű desszertet.Ha azonban gyors táncot választunk, akkor 255 kalóriára is szüksége lehet a szervezetünknek.

És a szex?

Minden attól függ, mennyire intenzív. A csókolózás például kiváló zsírégető. Számítások szerint 10 percnyi intenzív csókolózás 100 kalóriát is eléget. Persze nem mindegy, milyen testhelyzetben és milyen szenvedélyességgel csókolózunk. Ugyanez vonatkozik a szeretkezésre, amelynek három energiafogyasztási értékét is kiszámolták:A rendszeres összebújás tehát mindenképpen jót tesz az alakunknak, ráadásul az önbizalmunkat is növeli. Arról nem is beszélve, hogy simogatás, ölelkezés, orgazmus közben boldogsághormonok szabadulnak fel, ez pedig általános jó közérzetet okoz.