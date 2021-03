A reggeli rossz lehelet ellen ezek segíthetnek

Az egyik alapvetés - nem túl meglepő módon - , hogy ha kihagyjuk a napi 2-3 alapos fogmosást és fogselymezést, akkor szinte biztos, hogy kellemetlen szájszagunk lesz (és nemcsak reggel, hanem egész nap) - írja a Brightside. Rossz leheletet okozhat a túl száraz száj, ami amiatt is lehet, hogy nem iszunk eleget. Bizonyos ételek, mint például a hagymafélék fogyasztása szintén felelős lehet a jelenségért, és egyes betegségek (mint a savas reflux) miatt is erős szájszaggal ébredhetünk reggelente.

A reggeli kellemetlen lehelet jelenségét mindenki ismeri. Fotó: Getty Images

Ne aludjunk nyitott szájjal

Megdőlt egy rettegett mítosz a fogkefékről - részletek itt.

Ha szájvizet is használunk fogmosás után, naponta csak egyszer vessük be, mivel sok termékben van alkohol, és ez kiszáríthatja a szánkat. Ha kevesebb nyálunk termelődik, akkor elhalt sejtek gyűlnek fel a nyelvünkön és az ínyünkön, amelyeket a nyál nem mos le, és ettől a szánk rossz szagúvá válhat. Azoknak is kellemetlen a lehelete reggelente, akik valamilyen okból nyitott szájjal alszanak, mivel ez szintén a száj kiszáradását okozhatja.

h i r d e t é s

Van, akinek segít az olajos szájöblítés, ami azt jelenti, hogy egy evőkanál kókuszolajat forgatnak a szájukban körülbelül egy percen át. Ez a módszer nemcsak a leheletet teszi frissebbé, de megőrzi a szájüreg és a fogak egészségét is.

Aki nem szeretne száraz szájat, annak a kávéfogyasztással is érdemes mértékletesnek lennie, mivel a koffein közismerten dehidratáló hatású. A tej és a tejszín is felelhet a rossz leheletért. Szintén ludas lehet, ha a nyelvünket nem tisztítjuk meg fogmosáskor, mivel felhalmozódhatnak rajta a kórokozók. Erre a célra kapható külön nyelvkaparó, de az is elég lehet, ha fogkefével átsikáljuk a nyelvünket. Próbáljuk meg tudatosan rászoktatni magunkat arra, hogy lehetőleg az orrunkon, és ne a szánkon át lélegezzünk.