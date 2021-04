Terhesség alatt ezért vigyázzunk a kávéval

A kávé a mindennapjaink alapvető részét képezi, sokan pedig rövidebb időre is nehezen tudnának lemondani róla. Habár számos pozitív tulajdonságát kimutatták már, a rendszeres kávéfogyasztásnak a várandós nők esetében kockázata is lehet. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) kutatóinak tanulmánya szerint azoknak a terhes nőknek, akik átlagosan minimum napi fél csésze kávénak megfelelő koffeinmennyiséget fogyasztottak, kisebb súllyal született a csecsemőjük, mint azoknak a kismamáknak, akik nem fogyasztottak koffeintartalmú italokat. A Medical Xpress oldalán is közzétett tanulmány szerint tehát a koffein már kisebb mennyiségben is hatással lehet a magzat fejlődésére.

A mérsékelt koffeinfogyasztás is veszélyes lehet

Korábbi tanulmányok már kimutatták, hogy a terhes nőknél a 200 milligrammot meghaladó koffeinbevitel (ez napi két csészének felel meg) hatással lehet a magzat fejlődésére.

A mérsékeltebb, 200 milligramm alatti napi bevitelt azonban már nem lehetett egyértelműen ilyen tünetekhez társítani. Sok kutatás a kávéfogyasztás mellett nem vett figyelembe más olyan tényezőket - például a káros szenvedélyeket, szociális helyzetet -, amelyek szintén befolyásolhatják a magzat fejlődését.

Kisebb súllyal hozzák világra gyermeküket a kávézó kismamák. Fotó: Getty Images

A mostani vizsgálat ezeket a tényezőket is próbálta kiszűrni, hogy pontos képet kaphassanak a koffein magzatra gyakorolt hatásairól. A tanulmányban szereplő, több mint kétezer nő mind kifogástalan egészségi állapotú volt és nem dohányzott. A terhesség 10. és 13. hete között vettek tőlük vérmintát, amelyben a koffein és annak lebomlási terméke, a paraxantin szintjét vizsgálták. A résztvevőknek azt is össze kellett írniuk, hogy a kávén kívül milyen koffeintartalmú italokat fogyasztottak a vérvételt megelőző egy hét során.

Az eredmények szerint azok a nők, akiknek szervezetében a legmagasabb volt a koffein szintje, átlagosan 84 grammal kisebb súllyal hozták világra gyermeküket, mint azok, akik szinte semmilyen koffeintartalmú italt nem fogyasztottak. Még a napi fél csésze kávét fogyasztók gyermeke is átlagosan 66 grammal kisebb volt, mint a koffeint nem fogyasztóké. A kutatók szerint ennek az egyik oka az is lehet, hogy a koffein összehúzza a méh és a méhlepény vérereit, ami csökkentheti a magzat vérellátását és gátolhatja a növekedést.

Ez pedig több szempontból is gondot jelenthet, hiszen a kisebb súllyal született gyermekek a későbbiekben nagyobb arányban szenvednek például diabétesztől, elhízástól és szívbetegségektől. A tanulmány a JAMA Network Open oldalán jelenik meg.