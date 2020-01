Kiderült, mennyire egészséges az étcsoki

Bár a legtöbben tisztában vannak vele, hogy a túl sok csokoládé elhízáshoz és különböző betegségekhez vezethet, az étcsokoládénak meglehetősen jó híre volt az egészséges életmódot élők körében is. Sok kutatás írt például arról, hogy az étcsokiban lévő anyagok jót tesznek a szívnek, hozzájárulnak a szív egészségéhez, természetes afrodiziákumok, sőt még a fogyást is segíthetik. Ezeknek a tanulmányoknak egy része azonban részrehajló lehet, hiszen a nagy csokoládégyártó cégek megrendelésére készültek. Ráadásul a kakaóbab valóban egészséges hatóanyagait is egyre kisebb arányban tartalmazták a termékek, miután a cégek egyre több cukorral és növényi zsírokkal tették azokat olcsóbbá. Az Index cikke utánajárt, hogy mit is tudhatunk az étcsokoládé egészségre gyakorolt hatásáról.

Tényleg egészséges az étcsoki?

Az étcsokoládé gyógyhatását a legtöbb kutatás a benne lévő flavanolokhoz köti. Ezek olyan növényi alapú vegyi anyagok, amik antioxidáns tulajdonságokkal bírnak, és a kakaón kívül megtalálhatóak különböző zöldségekben és gyümölcsökben is. A kutatások szerint ezeknek az anyagoknak hangulatjavító, az agyműködést serkentő és a véráramlást javító tulajdonsága is van. Ezekkel a kutatásokkal viszont az az egyik fő gond, hogy nem veszik figyelembe a vizsgált személyek egészségét befolyásoló egyéb tényezőket. Azok az emberek például, akik rendszeresen fogyasztanak magas kakaótartalmú étcsokoládét, nagy valószínűséggel egészségesebben is táplálkoznak, vagy többet sportolnak, a jobb egészségi állapotukat pedig ezeknek is köszönhetik. Egyértelmű gyógyhatást tehát csak több kutatás eredményének együttes vizsgálatával állapítható meg.

Mégsem olyan egészséges a csokoládé, mint azt korábban hittük? Fotó: iStock

A legtöbb kutatás a kakaó-flavanolok vérnyomásra gyakorolt pozitív hatásával foglalkozik, amelynek valóban van alapja. Ezek a flavanolok ugyanis elősegítik az erekben a nitrogén-monoxid szintézisét, ami segíti a véráramlást és csökkenti a vérnyomást. Ezt a hatást viszont még inkább csak rövid távon sikerült bizonyítani, és az egészséges emberek szervezetében is csak kismértékben csökkentette a vérnyomást.

A kakaó szív- és érrendszerre gyakorolt pozitív hatását azonban nem tudták egyértelműen igazolni. A kakaó ugyan rövidtávon javíthatja a véráramlást, de attól még nem biztos, hogy jó a szívroham megelőzésére. Előfordulhat, hogy az étcsokit rendszeresen fogyasztók körében is azért kevesebb a szívbetegségek aránya, mert ők alapból is többet sportolnak és jobban odafigyelnek a táplálkozásukra.

Ráadásul a kakaóbab feldolgozása során a benne lévő flavanolok jelentős része el is veszik, bár néhány csokoládégyártó már kidolgozott olyan technológiát, amellyel ezek az anyagok is nagyobb arányban kerülhetnek bele a végtermékbe. Viszont az étcsokiból nagyjából napi 134 grammot kéne megenni (egy tábla átlagosan 100 gramm), hogy megfelelő mennyiségű flavanolt vigyünk be. Ez önmagában nagyjából 750 kalóriát jelent. A túlzott cukorbevitel pedig nem csak elhízást okozhat, de rontja a fogakat és különböző betegségek kialakulását is elősegíti. Ezért tényleg csak mértékkel javasolt fogyasztani, és az egészségünk megőrzését sem érdemes kizárólag erre az élelmiszerre alapozni.