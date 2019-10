Ezeket együk, ha gyakran puffadunk

Fokhagyma és oregánó

Bizonyos esetekben a puffadást valamilyen parazita vagy baktérium elszaporodása okozza. Ezek aztán a szervezetbe került cukrokat felhasználva egyre többen és többen lesznek, kellemetlen tüneteket okozva. Ilyen esetekben érdemes olyan ételeket fogyasztani, amelyek segítenek a mikrobák elpusztításában. Ilyen a fokhagyma és az oregánó is - keverhetjük őket salátaöntetbe, levesekbe, ragukba, de az oregánóból teát is főzhetünk, amely hatékony a puffadás és a kórokozók ellen.

Tejtermék-alternatívák

A hagyományos tejtermékek sok embernél okoznak felfúvódást, még azoknál is, akik nem mondhatóak laktózérzékenynek. Ilyenkor érdemes növényi eredetű tejeket kipróbálni, például mandula- vagy kókusztejet, amelyek akár otthon is elkészíthetőek. Jó ötlet lehet például a kefir is, amely a bélflórának is hasznos, viszont csak nagyon kis mennyiségű laktózt tartalmaz.

Gyümölcsök és zöldségek

Nagyon fontos, hogy minél színesebben táplálkozzunk - az ideális az lenne, ha heti szinten legalább 20-30-féle zöldséget, illetve gyümölcsöt fogyasztanánk. Próbáljunk módot találni arra, hogy minden étkezésbe becsempésszük ezeket! A reggeli zabkásába kerüljön például bogyós gyümölcs, ebéd és vacsora előtt együnk egy kis adag salátát, köretnek pedig rizs és krumpli helyett fogyasszunk grillezett vagy párolt zöldségeket.

Afokhagymaegyebek mellett a kellemetlen puffadás megszüntetésében is hasznos lehet

Cikória, radicchio, rukkola

Ezek a kesernyés zöldfélék serkentik az emésztést. Ha ebéd és vacsora előtt megeszünk belőlük egy adagot egy kevés olívaolajjal és citromlével megöntözve, akkor sokkal kisebb eséllyel fogunk felpuffadni.

Almaecet, vörösborecet, olívaolaj

A fentiekből kikevert salátaöntet szintén nagyszerű emésztésserkentő és puffadásgátló, így érdemes gyakran használni ezeket. Legjobb lenne, ha mindennap ennénk egy kevés, ilyen öntettel meglocsolt salátát.

Naplózzunk!

Egy héten át jegyezzük fel minden étkezésnél, hogy mit ettünk, és azt is, hogy mikor puffadtunk fel, és mikor nem. Így sokkal egyszerűbben ki tudjuk majd zárni azokat az ételeket a diétánkból, amelyeket nem tolerál jól a szervezetünk.

Forrás: healthista.com