Gyomorfájás: mikor menjünk orvoshoz?

A hasfájás többnyire ártalmatlan tünet, néha azonban komolyabb problémát jelez, amellyel mindenképp javasolt felkeresni az orvost.

Gyomorfájás esetén fontos figyelni arra, pontosan hol és meddig tart a fájdalom, illetve mennyire köthető étkezéshez - éhségfájdalom vagy étkezés után jelentkezik-e kellemetlen érzet. Különböző gyulladások (hasnyálmirigy, máj, epehólyag-betegségek), paraziták, baktériumok (például a Helicobacter pylori ), vírusok, esetleg bizonyos gyógyszerek (bizonyos fájdalomcsillapítók) is okozhatnak efféle tüneteket. Mivel egy nagyon általános tünetről van szó, számtalan folyamat állhat a hátterében, hogyha azonban a fent felsorolt panaszokkal is társul, mindenképpen javasolt egy szakember segítségét kérni.

Gyomorpanaszok időnként mindenkinél kialakulhatnak. Egy megterhelő, nehéz vacsora után természetes a hastáji feszítő fájdalom, de egy stresszesebb életmódot élő ember is jól ismerheti ezeket a panaszokat. A legtöbb esetben egy ártatlan tünetről van szó, amely még kezelés nélkül is enyhül néhány óra elteltével. Néha azonban súlyos betegség jele lehet, amely orvosi ellátást igényel. Honnan tudjuk, hogy mikor jelez bajt? A WebMD cikke összegyűjtötte azokat a panaszokat, amelyek után mindenképp érdemes felkeresni egy orvost.

Tisztelt Doktor Úr/Nő! 24 éves lány vagyok. 2-es fokú helicobacteres kezelésem volt. Ezt 2 hete fejeztem be. 3. hete szedek Budenofalk 3 mg-os gyógyszert, napi 3-at kollagén kolitiszre. Volt 2 hét nyugalmam fájdalmak nélkül, de a székletem kelt tészta szerű azóta is. Akármit eszek, mindentől fáj a gyomrom. A fájdalmak gyomorfájás, baloldali szúró fájdalom 4 napja újra van. Ezt a gyógyszer okozhatja, vagy gyomorrontás is lehet, vagy más kezelésre lenne szükségem? Választ előre is köszönöm.

Kedves Kérdező! Véleményem szerint más kezelést igényel. Javaslatom a következő: 1. Tbl. Pentasa 2 mg retard napi 2x1. 2. Tbl. Quamatel napi 3x1. 3. Az étkezés következő módon: alkoholt, szénsavas italokat, illetve erőse...