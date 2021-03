Büfi, puki és társai - mi okozza?

Morog a gyomra, fel van fúvódva, úgy érzi, mintha egy lufi lenne a hasában? A haspuffadás, a bélgázosság tünete számos betegséghez kapcsolódhat, érdemes megfigyelni, mikor jelentkezik, illetve szakorvosi vizsgálattal tisztázni, mi lehet az oka.

Légnemű anyagok a tápcsatornában A haspuffadás, orvosi nevén meteorizmus esetén a beteg teltségérzésre, hasfeszülésre, bélkorgásra, bélgázosságra panaszkodik. Két jellemző típusa van: a hátterében lehet valóban felfokozott gázképződés, ami a haskörfogat növekedésével jár együtt és a röntgenvizsgálattal kimutatható, illetve az is előfordul, hogy az érzet jelentkezik, de objektív tünet nem. Nézzük először a fokozott bélgázosság (flatulencia) esetét. Hogyan kerülnek légnemű anyagok (gázok) a béltraktusba? Étkezés,



Vannak különösen nehezen emészthető táplálékok, például a káposztafélék, a hagyma, a bab, a borsó. Ezek ballasztanyagai ugyanis nagy mennyiségű nehezen emészthető szénhidrátot, sztachiózokat és raffinózokat tartalmaznak. A lebontásukhoz szükséges enzimekkel az emberi szervezet nem rendelkezik, csak a vastagbélben végzik el bontásukat a baktériumok, a folyamat során keletkező hidrogén, metán és szén-dioxidgáz pedig erőteljes felfúvódást okoz. Van, aki számára a gabonafélék, a búza, a zab és a kukorica, sőt a burgonya is nehezen emészthető. A haspuffadás, orvosi nevén meteorizmus esetén a beteg teltségérzésre, hasfeszülésre, bélkorgásra, bélgázosságra panaszkodik. Két jellemző típusa van: a hátterében lehet valóban felfokozott gázképződés, ami a haskörfogat növekedésével jár együtt és a röntgenvizsgálattal kimutatható, illetve az is előfordul, hogy az érzet jelentkezik, de objektív tünet nem. Nézzük először a fokozott bélgázosság (flatulencia) esetét.Étkezés, rágógumizás , ivás közben rengeteg levegő kerülhet a tápcsatornába, akár naponta háromliternyi is. A táplálék lebontása során magában a bélcsatornában is többféle gáz keletkezik.Vannak különösen nehezen emészthető táplálékok, például a káposztafélék, a hagyma, a bab, a borsó. Ezek ballasztanyagai ugyanis nagy mennyiségű nehezen emészthető szénhidrátot, sztachiózokat és raffinózokat tartalmaznak. A lebontásukhoz szükséges enzimekkel az emberi szervezet nem rendelkezik, csak a vastagbélben végzik el bontásukat a baktériumok,Van, aki számára a gabonafélék, a búza, a zab és a kukorica, sőt a burgonya is nehezen emészthető.

A kenyérben, finom pékáruban lévő élesztő, sütőpor és szénhidrát is okozhat bélgázokat. Akinek valamelyik cukrot lebontó enzim hiányzik a szervezetéből, szintén nagy mennyiségű gáz termelődésére számíthat az adott cukrot tartalmazó étel fogyasztásakor. Például a tejérzékeny emberek nem képesek a tejcukrot (laktózt) alkotórészeire, szőlőcukorra és galaktózra bontani, mert hiányzik a szervezetükből a tejcukrot bontó béta-galaktozidáz enzim. Esetükben nagy mennyiségű laktóz emésztetlenül kerül a vastagbélbe, ahol a bélbaktériumok kezdik el bontani. A folyamat gázképződéssel jár, ez okozza a felfúvódást. Vannak, akik a szénsavas italok fogyasztásakor tapasztalnak gázképződést az emésztőrendszerükben.

Büfi, puki és társai Bár ez a folyamat végképp nem szalonképes társasági téma, de tény, hogy az emésztőrendszerbe került légnemű anyagoknak el kell valahol távozni (normális körülmények között körülbelül két deci levegő van a béltraktusban, a vastagbélben). A csecsemő a szopás utáni Egy egészséges ember naponta akár tízszer is bocsát ki kis mennyiségű gázt a végbélnyílásán, de ezt legtöbbször maga sem veszi észre. Bár ez a folyamat végképp nem szalonképes társasági téma, de tény, hogy az emésztőrendszerbe került légnemű anyagoknak el kell valahol távozni (normális körülmények között körülbelül két deci levegő van a béltraktusban, a vastagbélben). A csecsemő a szopás utáni büfizés során szabadul meg a lenyelt levegőtől. A felnőttek természetesen diszkrétebben intézik, de ugyanúgy ismerik a böfögés, a szájon át távozó levegő okozta megkönnyebbülést. Az emésztés, a felszívódás, a bakteriális lebontás során keletkező gázok a végbélnyíláson át távoznak.

Egy egészséges ember naponta tízszer bocsát ki gázt magából.

A bélgázoknak ugyanis csak töredékrésze szagos (többnyire a fehérjelebontás melléktermékei, például a hidrogén-szulfid és az ammónia). A legnagyobb részük, például a nitrogén, az oxigén, a hidrogén, a metán és a szén-dioxid szagtalan. Ha túl sok gáz keletkezik a gyomorban és a béltraktusban, és nyálkával körülvett légbuborékok formájában tárolódik, az okozza a meteorizmust, a felfúvódást. A has dobszerűen megfeszül, körfogata mérhetően megnő, és ha felfelé nyomja a rekeszizmot is, szívtáji panaszokat is kiválthat. A felfúvódott bélfalak megnyúlása fájdalmat okozhat.

Szervi okok Haspuffadást illetve nagy mennyiségű gáztermelődést okozhat laktázhiány, hasnyálmirigy-elégtelenség, reflux-betegség, fekélybetegség, ételallergia, lisztérzékenység, a vékonybél bakteriális túlburjánzása, giardia vagy entamoebafertőzésutáni állapot, gyulladásos bélbetegségek. Egészen súlyos betegségek egyik tünete is lehet: előfordul, hogy cukorbetegség, májcirrózis vagy szívgyengeség áll a puffadás hátterében, oka lehet a krónikus bélrenyheség vagy bélelzáródás. A természetes, hasznos bélflórát tönkretevő antibiotikumos kezelés is okozhat felfúvódást.



A nyálmirigyek, a hasnyálmirigy, a máj és az epehólyag olyan anyagokat termelnek, amely a lenyelt táplálékhoz keveredve segíti az emésztést, a felszívódást. A hasnyálmirigy például enzimtartalmú váladékot termel, melynek segítségével a szénhidrátok, a fehérjék és a zsírok bontása történik a vékonybélben. Ha nem megfelelő az emésztőnedv-termelődés, a tökéletlenül emésztett táplálék a vastagbélbe kerül, és ott a bélbaktériumok kellemetlen gázképződés kíséretében bontják fel. Haspuffadást illetve nagy mennyiségű gáztermelődést okozhatEgészen súlyos betegségek egyik tünete is lehet: előfordul, hogy cukorbetegség, májcirrózis vagy szívgyengeség áll a puffadás hátterében, oka lehet a krónikus bélrenyheség vagy bélelzáródás. A természetes, hasznos bélflórát tönkretevő antibiotikumos kezelés is okozhat felfúvódást.A nyálmirigyek, a hasnyálmirigy, a máj és az epehólyag olyan anyagokat termelnek, amely a lenyelt táplálékhoz keveredve segíti az emésztést, a felszívódást. A hasnyálmirigy például enzimtartalmú váladékot termel, melynek segítségével a szénhidrátok, a fehérjék és a zsírok bontása történik a vékonybélben. Ha nem megfelelő az emésztőnedv-termelődés, a tökéletlenül emésztett táplálék a vastagbélbe kerül, és ott a bélbaktériumok kellemetlen gázképződés kíséretében bontják fel.

Tünet nélkül Gyakori az is, hogy nem a bélgázok mennyisége növekszik meg, hanem az érintett betegek fájdalom-megélése fokozódik. A belek tágulására a fokozott érzékenységű bél görcsökkel, összehúzódásokkal válaszol, gyakran a bélmozgás is meglassul. Az ma már a meghűléses panaszok után ennek a tüneteivel fordulnak a legtöbben a háziorvosokhoz. Gyakori az is, hogy nem a bélgázok mennyisége növekszik meg, hanem az érintett betegek fájdalom-megélése fokozódik. A belek tágulására a fokozott érzékenységű bél görcsökkel, összehúzódásokkal válaszol, gyakran a bélmozgás is meglassul. Az irritábilis bél szindróma , az IBS egyik jellemző megnyilvánulása a puffadás (a székelési zavarok illetve a hasgörcsök mellett). A túlérzékeny belek esetében semmilyen szervi elváltozás nem deríthető ki, de a beteg életminőségét jelentősen rontja ez az állapot. Mindenképpen foglalkozni kell ezzel, különösen, mert az IBS civilizációs betegség, egyre többeket érint:

Hogyan kezelhető, illetve kerülhető el? A rendszeres haspuffadás esetében a szakorvos feladata részletes kivizsgálással tisztázni, mi állhat a hátterében. A szervi elváltozás kizárása mellett sokat segíthet, ha a beteg naplót vezet, mikor és mit evett, ami kiváltotta a tüneteket. Gyógyszeres segítség is létezik, a bélgázok lekötésére illetve a gyomor-bélrendszer mozgását elősegítve. A pszichés állapot rendezése is hozzájárul a megoldáshoz, hiszen a stressz, a szorongás, a rendszertelenség stb. jelentősen rontja ezt az állapotot. Az egészségesebb életvitelre, a kiegyensúlyozott étrendre, a többszöri, lassúbb étkezésre, alaposabb rágásra való törekvés, illetve a gázképző, a nehezen emészthető ételek, a rágógumi, a szénsavas italok kerülése rendkívül fontos. A légzőgyakorlatok, a hasi légzés, a fizikai aktivitás, a bőséges folyadékbevitel is sokat segíthet, és jó tudni, hogy bizonyos A rendszeres haspuffadás esetében a szakorvos feladata részletes kivizsgálással tisztázni, mi állhat a hátterében. A szervi elváltozás kizárása mellett sokat segíthet, ha a beteg naplót vezet, mikor és mit evett, ami kiváltotta a tüneteket. Gyógyszeres segítség is létezik, a bélgázok lekötésére illetve a gyomor-bélrendszer mozgását elősegítve. A pszichés állapot rendezése is hozzájárul a megoldáshoz, hiszen a stressz, a szorongás, a rendszertelenség stb. jelentősen rontja ezt az állapotot.A légzőgyakorlatok, a hasi légzés, a fizikai aktivitás, a bőséges folyadékbevitel is sokat segíthet, és jó tudni, hogy bizonyos gyógynövények (például a borsmenta, az ánizs, a kömény, az édeskömény, a koriander vagy a kamilla) enyhítik a felfúvódást és oldják a görcsöket.