Betegségek, melyeket hasi fájdalom jelezhet

Behatárolni a fájdalmas területet

Ha görcsöl a hasunk, diszkomfortérzetünk van, vagy fájdalmat érzünk a gyomor, illetve a has területén, akkor érdemes a lehető legpontosabban behatárolni, hogy hol érezzük a fájdalmat. Ez ugyanis sokat segíthet abban, hogy rájöjjünk, pontosan mi okozhatja a tüneteket.

Lehet egyszerű gyomorrontás, túlevés, de okozhat fájdalmat egy vírus vagy egy allergiás reakció valamire, amit elfogyasztottunk. A túl sok alkohol és a zsíros ételek is irritálhatják az emésztőrendszert. Afájdalommellett kísérőtünetként felléphet fokozott gázképződés, hányinger, hányás, böfögés, puffadás, hidegrázás és hasmenés is. Lényeg, hogy először próbáljuk lokalizálni a fájdalom forrását!

Más és más betegségről árulkodik, hol jelentkezik a hasi fájdalom

Ha a has jobb oldala fáj

A has felső részének jobb oldalán érzett fájdalom epekövet, gyomorfekélyt, illetve hasnyálmirigy-gyulladást is jelezhet. A jobb oldal középső részén szokott fájdalmat okozni a vesekő, a húgyúti fertőzések, a székrekedés és az ágyéksérv is.

h i r d e t é s

Ha a középső szakasz fáj

A középső hasi szakasz felső részének fájdalmát okozhatja gyomorfekély, gyomorégés, emésztési nehézségek, a hasnyálmirigy gyulladása ésepekőis. A hasnyálmirigy-gyulladás a hasi rész közepén is fájhat, de például itt jelentkezhet fájdalom a vakbélgyulladás korai szakaszában, illetve gyomorfekély, vékonybélgyulladás és köldöksérv esetén is. A középső szakasz legalsó részén fájdalmat okozhat a húgyúti fertőzés, a vakbélgyulladás, kismedencei gyulladások és a bélgyulladás is.

Ha a has bal oldala fáj

A has bal oldalának legfelső részén érzett fájdalom lehet gyomorfekély vagy nyombélfekély tünete, de jelezhet valamilyen hasnyálmiriggyel kapcsolatos problémát is. A bal hasi szakasz középső szélén érzett fájdalommal jelentkeznek általában a vesekövek, a székrekedés, a bélgyulladás vagy a divertikulum betegségei. A bal oldal alsó szakaszán a kismedencei gyulladások és a lágyéksérv fáj a leggyakrabban.

Forrás: ibtimes.com