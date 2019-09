A koszorúér-szűkület leggyorsabb megszüntetése

Miért van szükség a szívkatéterezésre?

Jelenleg a szívkatéterezés során elvégezhető koszorúérfestés a legmegbízhatóbb módszer a koszorúér-szűkület biztos kimutatására és a szűkület mértékének pontos megítélésére. Ha a tünetek és az előzetes vizsgálatok jelentős mértékű szűkületre utalnak, akkor mindenképpen ajánlatos a szívkatéteres vizsgálatot elvégezni a további tennivalók meghatározása céljából.

A szívizom táplálását a koszorúerek végzik. Ha valamelyik koszorúérszakasz átmérője 50 százaléknál jobban beszűkül, akkor a szívizom fokozott munkavégzésének vér(és oxigén)- ellátása nem biztosított. Ilyenkor általában mellkasifájdalom(angina pectoris) jelentkezik. Minél nagyobb mértékű a szűkület, annál kisebb terheléskor is jelentkezhet a fájdalom.

A vizsgálat vagy kizárja, vagy megerősíti a koszorúér-szűkületet. Az elváltozás jellegétől függ a további teendő: gyógyszeres kezelés vagy orvosi beavatkozás jöhet szóba. A beavatkozások egy része már a katéteres vizsgálat során elvégezhető. A katéteres koszorúér-tágítás, a sztent beültetése a katéterezéssel egy időben megtörténik. Így elkerülhetővé válik a mellkas megnyitásával járó szívműtét, amely komoly megterhelést jelent a beteg számára.

A mellkas megnyitásával járó szívműtétre akkor lehet szükség, ha a katéteres tágítással nincs megfelelő lehetőség a koszorúér-keringés helyreállítására. Ekkor az orvos koszorúér áthidalásos (bypass) műtétet javasolhat.

A szívkatéter segítségével kontrasztanyagot juttatnak a koszorúérbe. Fotó: 123rf

Hol történik a szívkatéterezés?

A beteg megfelelő előkészítés után kerül a katéteres laboratóriumba, ahol egy mozgatható asztalra fekszik. A felkészült orvoscsapat egy nagyfelbontású röntgenkészülék segítségével követni tudja a szívkatéter helyzetét és a beadott kontrasztanyag által alkotott képet. Közben monitorokon folyamatosan figyelik a beteg szívműködését és vérnyomását. Ritmuszavar vagy kóros vérnyomás-érték esetén minden eszköz és gyógyszer rendelkezésre áll az esetleges problémák elhárítására.

A szívkatéterezés nem fáj, a legkellemetlenebb rész a tűszúrás, az ereinkben már alig érzékeljük a beavatkozást.

Hogyan történik a szívkatéterezés?

Egy vékony műanyagcsövet vezetnek a főütőéren keresztül a szívhez, Magyarországon leggyakrabban a csuklón keresztül - ez ugyanis a beteg számára legkényelmesebb, legkisebb kellemetlenséggel járó változat. (Régebben, és sok országban még ma is a combhajlatból jutottak be az érbe.) Helyi érzéstelenítést követően szúrják meg az ütőeret és egy "hüvelyt" helyeznek be az érbe, amelyen keresztül felvezethetőek a katéterek. A katéterek mozgatását általában nem érzi a beteg, de aki fél, az természetesen kérhet nyugtatót a vizsgálat előtt.

Nincs altatás! A beteget azért nem altatják el, mert szükség van arra, hogy kommunikálni tudjon az orvossal és felelni tudjon annak kérdéseire, utasításaira, például, hogy vegyen mély levegőt, köhintsen.

A szívkatéter segítségével kontrasztanyagot juttatnak a koszorúérbe, (ritkábban a szívüregekbe) a röntgen alatt láthatóvá válik a kontrasztanyag haladása, és az erek telítődése, viselkedése. A folyamatról felvételeket készítenek, hogy a későbbiek során is ki tudják elemezni.

Amennyiben tágításra és sztent behelyezésére van szükség, a beavatkozást ugyanazon az úton, amelyen a katéter haladt, azonnal el tudják végezni. Ha nem történt tágításos beavatkozás, a vizsgálat végeztével a hüvelyt eltávolítják. Az egész beavatkozás egy óránál rövidebb időt vesz igénybe. Ha megtörtént a beavatkozás és a beteg az eljárás során véralvadásgátlót kapott, akkor csak néhány óra múlva lehet a hüvelyt eltávolítani. A csuklóütőérből a katétert azonban a beavatkozás után minden esetben azonnal kihúzzák. A katéteres hüvely eltávolítása után nyomókötést helyeznek el a beszúrás helyére, amely néhány óráig fennmarad, aztán a beteg hazamehet.