„Egy őszinte beszélgetés életet menthet” – fontos dologra figyelmeztetnek a mentők

„Szeptember 10-én világszerte felhívjuk a figyelmet egy sokakat érintő, mégis gyakran tabuként kezelt problémára: az öngyilkosságra. Ez nem csupán egyéni tragédia – minden eset családokat, barátokat és közösségeket érint” – olvasható az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Facebook-posztjában.
Sokféle ok állhat az öngyilkosság mögött
Magyarországon évente nagyjából 1600-an vetnek véget az életüknek. Egy ilyen döntés mögött összetett okok állhatnak, például:
- krónikus fájdalom,
- mentális betegségek,
- nehéz életesemények,
- szenvedélybetegségek,
- társadalmi elszigetelődés.
Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
Az alapítvány felhívta a figyelmet arra is, hogy egy őszinte beszélgetés, egy támogató gesztus vagy a megfelelő szakemberhez irányítás akár életet is menthet. „Az élet védelme közös felelősségünk, és minden apró lépés számít. Beszéljünk, hallgassunk meg, támogassunk – együtt csökkenthetjük a tragédiák számát” – fogalmaztak.
Öngyilkossági gondolatokról árulkodó jelek
Évente több mint 720 ezer ember veszti életét globálisan öngyilkosság miatt, az áldozatok többsége fiatal. A legtöbb öngyilkosságot fontolgató személy azonban valamilyen formában jelzi környezetének a szándékát. Tudd meg, hogyan ismerheted fel, ha valaki saját élete kioltását tervezi!