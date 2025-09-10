„Egy őszinte beszélgetés életet menthet” – fontos dologra figyelmeztetnek a mentők

„Szeptember 10-én világszerte felhívjuk a figyelmet egy sokakat érintő, mégis gyakran tabuként kezelt problémára: az öngyilkosságra. Ez nem csupán egyéni tragédia – minden eset családokat, barátokat és közösségeket érint” – olvasható az Országos Mentőszolgálat Alapítvány Facebook-posztjában.

Az élet védelme közös felelősségünk, és minden apró lépés számít. Fotó: Getty Images

Sokféle ok állhat az öngyilkosság mögött

Magyarországon évente nagyjából 1600-an vetnek véget az életüknek. Egy ilyen döntés mögött összetett okok állhatnak, például:

krónikus fájdalom,

mentális betegségek,

nehéz életesemények,

szenvedélybetegségek,

társadalmi elszigetelődés.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

Az alapítvány felhívta a figyelmet arra is, hogy egy őszinte beszélgetés, egy támogató gesztus vagy a megfelelő szakemberhez irányítás akár életet is menthet. „Az élet védelme közös felelősségünk, és minden apró lépés számít. Beszéljünk, hallgassunk meg, támogassunk – együtt csökkenthetjük a tragédiák számát” – fogalmaztak.

Öngyilkossági gondolatokról árulkodó jelek

Évente több mint 720 ezer ember veszti életét globálisan öngyilkosság miatt, az áldozatok többsége fiatal. A legtöbb öngyilkosságot fontolgató személy azonban valamilyen formában jelzi környezetének a szándékát. Tudd meg, hogyan ismerheted fel, ha valaki saját élete kioltását tervezi!