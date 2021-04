Egészséges szokások, amelyektől tovább élünk

Egy kutatás szerint a nyugodt agy lehet a hosszú élet kulcsa. Részletek itt.

Érdemes például figyelmet fordítani arra, hogy minél kevesebb zsírpárna legyen a hasunkon. A hasi zsírpárnák még akkor is veszélyesek lehetnek, ha egyébként egészséges a testsúlyunk, mivel ezek növelhetik a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát - írja a brightside.me. Ugyancsak fontos a pozitív életszemlélet és a sok nevetés. A nevetés jót tesz az agynak, a szívnek, ezért érdemes tudatosan keresnünk például az olyan filmeket, könyveket, amelyek megnevettetnek, illetve olyan emberek társaságát, akik jó kedvre derítenek.

A többi között a pozitív életszemlélet és a sok nevetés is hozzájárulhat a hosszú élethez. Fotó: Getty Images

Egy tanulmány szerint a lelkiismeretes emberek is tovább élnek, és ez a tulajdonság a kognitív funkciókról is sokat elárul. Aki fegyelmezettebb, szervezettebb, hatékonyabb és célorientáltabb, számíthat rá, hogy hosszabb élete lesz. Egy másik tanulmány szerint a napi rendszeres séta is éveket adhat hozzá életünkhöz. Csupán 2100-4500 plusz lépés naponta mérhetően csökkentheti a szívroham és a stroke veszélyét.

Amikor csak tehetjük, töltsünk időt a barátainkkal, járjunk társaságba, mert a statisztikák szerint a szociálisan aktív emberek tovább élnek, mint azok, akik magányosak. Az izoláltan élő emberek életében több a stressz és a kevésbé egészséges szokás, ez pedig gyengítheti az immunrendszerüket.

Talán meglepő lehet, de egy tanulmány szerint azoknak a nőknek, akik 33 éves koruk után szülnek, jobbak az esélyeik a hosszú életre. Esetükben akár dupla akkora is lehet annak valószínűsége, hogy 95 éves korukig élnek, mint azoknak a nőknek, akik 29 éves koruk előtt adtak életet gyermekeiknek. Érdemes rendszeresen ellenőriztetni a D-vitamin-szintünket is, mert ha ez megfelelő, az már önmagában sokat segíthet a korai öregedés megelőzésében. A nagyszülőknek pedig jó hír, hogy az unokáikkal töltött idő is hozzájárulhat ahhoz, hogy tovább éljenek.