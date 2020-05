Koronavírus: eldőlt, mi lesz az iskolákkal

A koronavírus-járvány miatt a 2019/2020-as tanév már digitális oktással fejeződik be. Június 2-ától azonban találkozhatnak az iskolában a pedagógusok és a tanulók oktatási céllal. Megtarthatják például a kiscsoportos konzultációkat és az egyéni felkészítéseket az elmúlt hónapok tudásának megerősítéséért vagy az esetlegesen lemaradt tanulók felzárkóztatásáért. Engedélyezett továbbá a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása - ismertette az államtitkár.

Marad a távoktatás, de korrepetálásokat szervezhetnek az iskolákban. Fotó: Getty Images

Kötelező biztosítani a gyermekfelügyeletet

Június 2-ától minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek felügyeletét. A gyermekfelügyeletben részt vevők június 2-a és 15-e között elsősorban felzárkóztató, tanulást támogató tevékenységeket szervezhetnek, június 16-a és 26-a között pedig már a következő tanévre is készülhetnek. Június 26-áig az étkezést is biztosítani kell a gyerekeknek.

Koronavírus: minden diákot bevonnak a távoktatásba - kattintson a részletekért!

Az államtitkár kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány miatt a tömeges rendezvényeket - például a ballagásokat és a tanévzáró ünnepségeket - nem lehet megszervezni, de kisebb csoportokban, osztályonként megengedett az összejövetel, így például a bizonyítványok átadását is megtarthatják. Június 16-ától pedig már napközis és ottalvós nyári táborok is szervezhetők, az érvényes járványügyi előírások betartásával - erről Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára beszélt a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az óvodákban visszaáll a régi rend

Az új típusú koronavírus terjedésének lassulása ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a vidéki bölcsődék és óvodák május 25-étől, a fővárosiak pedig június 2-ától visszatérjenek a normális működési rendhez. Az intézményeknek külön igazolás nélkül is fogadniuk kell a gyermekeket. Erre azért van szükség, mert sok esetben elfogyott a szülők szabadsága, és dolgozniuk kell - indokolta az intézkedést Maruzsa Zoltán.

Hiányzik az iskola a gyerekeknek, ezért cuki leveleket írnak a tanítóknak - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!