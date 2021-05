Kiderült, mit csinálnak a tinédzserek a neten

A magyar fiatalok 85 százaléka három óránál is több időt tölt naponta az online térben, és ez csak a szabadidős tevékenységekre értendő, a digitális oktatáson felül. A többi között erre derült fény a "Magyar Tinik a Neten 2021" kutatásból: a Be Social digitális ügynökség 2019 után immár második alkalommal mérte fel a hazai fiatalok internethasználati szokásait. Az online felmérésben közel 4700 válaszadó vett részt idén tavasszal a 14-25 éves korosztályból.

Kiderült az is, hogy szabadidejüket legszívesebben a közösségimédia-oldalak böngészésével és chateléssel töltik, míg a barátokkal való személyes találkozások és a családi programok csak ezután következnek a sorban. A legkevésbé népszerű elfoglaltságok listáját a rádióhallgatás vezeti, megelőzve az inkább egy szűkebb réteg kedvelt szórakozását jelentő videójátékozást és a tévénézést. Szintén érdekes kimutatás, hogy a fiatalok 70 százaléka vagy egyáltalán nem kommunikál már e-mailek útján, vagy csak hivatalos ügyintézésre használja ezt a kommunikációs formát.

Digitális bennszülöttként máshogy viszonyulnak a tinédzserek az online térhez, mint más generációk. Fotó: Getty Images

Leáldozóban a Facebook

Ami a közösségi médiát illeti, ha csak egyetlen csatornát választhatna, akkor a magyar tinédzserek mintegy 36 százaléka a Messenger, 30 százaléka az Instagram mellett döntene, míg a dobogó alsó fokára felférő YouTube mindössze a megkérdezettek 13 százalékánál élvez prioritást. Arra a kérdésre, hogy mely platformot használják a leggyakrabban, ugyancsak a Messengert és az Instagramot jelölték meg a legtöbben, de a legpopulárisabb oldalak élvonalában immár a TikTok is megjelenik itt, megelőzve a YouTube-ot, a Facebookot és a Snapchatet. A Facebook csökkenő népszerűségét a tinik körében jól tükrözi egyébként, hogy csupán a megkérdezettek nem egészen 5 százaléka tekint rá legkedvesebb, avagy legnélkülözhetetlenebb közösségimédia-oldalaként.

Érdekes adat, hogy saját bevallása szerint a felmérés résztvevőinek közel 44 százaléka szeret tájékozódni, híreket olvasni bármiről, ami csak érdekli, további 31 százalékuk viszont csak szórakoztató jellegű, akár sztárokkal kapcsolatos tartalmakat olvas. Ezen felül a fiatalok mintegy negyedét nem különösebben foglalkoztatják a napi aktualitások. Mindazonáltal a válaszadók több mint felét érdekli a magyarországi politikai helyzet alakulása, átlagosan hat tiniből egy pedig rendszeresen szokott is beszélgetni ilyen témákról a barátaival.

Az erotika is bekúszik az online térbe

Jól látható az eredményekből, hogy a közösségi média egyre fontosabb szerepet tölt be a fiatal generációk életében. Kifejezetten népszerűek például napjainkban az influenszerek, olyannyira, hogy a megkérdezett tinédzserek 30 százaléka maga is szívesen válna híressé ilyen tevékenységgel. Emellett 36 százalékuk boldogabbnak érzi magát a közösségi médiát használva, közel háromnegyedük pedig saját elmondása szerint egyes témákról fesztelenebbül tud chaten beszélgetni, mintsem élőbeszédben.

Fontos problémára figyelmeztet, hogy a fiatalok 51 százalékának volt már olyan érzése, hogy zaklatják a közösségi médiában, illetve 14 százalékuknál többször is előfordultak ezzel kapcsolatos negatív tapasztalatok. Ugyancsak 51 százalékuktól kértek már erotikus fotót chaten, és közel 12 százalékuk eleget is tett ezeknek a kéréseknek. A Be Social 2019-es felmérésében ez két mutató még csupán 39 és 7 százalék volt. Idén mindössze a megkérdezettek 23 százaléka válaszolta azt, hogy vele még nem fordult elő hasonló, illetve az ismerősei körében sem hallott ilyen esetekről. A másik oldalról nézve a fiatalok 56 százaléka kapott már erotikus fotót chaten, 34 százalékuk több alkalommal is. Összességében a megkérdezettek 89 százaléka mondta azt, hogy kapott már idegen emberektől chatüzeneteket.

A mai fiatalok négy csoportja

A felmérés eredményeit bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón felszólalt dr. Bernschütz Mária generációkutató, az új média használati szokásainak szakértője. Elmondta, hogy érdemes mélyebben belenézni a kutatás adataiba, hiszen a vizsgált korosztály tagjai nem mind egyformák, nem lehet őket egyetlen homogén csoportként kezelni. Éppen ezért a szakember négy különböző kategóriába sorolta a fiatalokat a felmérésből kirajzolódó trendek alapján.