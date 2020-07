A koronavírus-járvány meglepő pénzügyi hatása

A koronavírus-járvány pénzügyi hatásai erősíthetik a magyarok megtakarítási hajlandóságát - derült ki az OTP Bank megbízásából készített kutatásból.

Megtakarítással könnyebb

A bank tájékoztatása szerint azok, akik legalább félmillió forint megtakarítással rendelkeztek, könnyebben vészelték át a koronavírus-járvány elmúlt hónapjait, és többségük most pozitívabbnak értékeli anyagi helyzetét, mint az elmúlt egy évben. A több mint félmillió forinttal rendelkező megtakarítók pénzügyi céljaiban egyébként nem történtek komoly változások: 56 százalékuk továbbra is úgy tervezi, hogy a következő hat hónapban változatlan összeggel folytatja a takarékoskodást, 14 százalékuk pedig a korábbinál is többet szeretne tartalékolni a váratlan helyzetekre. Száz válaszadóból mindössze heten nyilatkoztak úgy, hogy nem tudnak félretenni az elkövetkező időszakban.

A járvány felértékelte a pénzügyi tudatosság szerepét. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Bár a válaszadók fele úgy nyilatkozott, hogy háztartásának bevétele visszaesett, harmaduknak pedig extra kiadásai is voltak a járvány miatt, az adatokból egyértelműen kiderül, hogy az érdemi megtakarítók sokkal könnyebben birkóztak meg a koronavírus-helyzet okozta pénzügyi nehézségekkel - ismertette Nyitrai Győző, az OTP Bank Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatója. Mindez azt igazolja, hogy érdemes rendszeres megtakarítással felkészülni a váratlan helyzetekre - emelte ki.

A gazdasági válság miatt aggódunk leginkább

A kutatás arra is rámutatott, hogy a válaszadók többsége - 85 százaléka - jobban aggódik egy elhúzódó gazdasági válság, mint a saját vagy szerettei egészsége miatt. Kiderült továbbá, hogy a megkérdezettek 42 százalékának van valamilyen nem készpénzben tartott megtakarítása is. Közülük tízből nyolcan rendelkeznek legalább félmillió forint összegű megtakarítási termékkel, és többségük a nehézségek ellenére is inkább pozitívan ítélte meg az elmúlt egy évet anyagi szempontból.

