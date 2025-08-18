Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
A Földön az elmúlt kétezer évben sosem volt olyan meleg a nyár, mint a tavalyi, és a jelek szerint ez a tendencia folyatódni fog a jövőben is. Az összehasonlítás persze nehéz, hiszen míg a mindennapokban jobbára egy-egy kánikulai nap vagy hőségperiódus tapasztalataiból indulunk ki, a meteorológusok egy kevésbé megfogható adattal, az átlaghőmérséklettel számolnak. Nézzük, mit mutatnak a tények.

Vélekedés: Az éghajlatban csak a változás állandó, a földi éghajlat mindig ingadozott.

Valóság: Az emberré válást és az emberi civilizáció kialakulását egy különösen kiegyensúlyozott éghajlati időszak tette lehetővé. Ennek most minden bizonnyal a végére értünk: egyre gyakoribbak a szélsőséges időjárási jelenségek.

Vélekedés: A klímaváltozás ellen mi magunk semmit sem tehetünk, kár is ezen gondolkozni.

Valóság: A jövő alakulása rajtunk és a döntéseinken múlik! A klímaváltozás ellen egyéni szinten, a mindennapjainkban is sokat tehetünk. Akár már olyan „apró” lépésekkel is, mint hogy nem vásárolunk feleslegesen, csökkentjük a saját ökológiai lábnyomunkat, szelektíven gyűjtjük a szemetet és tudatos döntéseket hozunk.

A dohányzással kapcsolatos ártalmak csökkentéséért is sokat tehetünk, ha a tények megismerése után tudatos döntést hozunk. A legjobb természetesen az, ha el sem kezdünk dohányozni. Ha pedig már dohányzunk, szokjunk le, mivel kizárólag a leszokással csökkenthető a legnagyobb valószínűséggel a dohányzáshoz kapcsolódó betegségek kialakulásának kockázata, ezért aki elhatározta, hogy leszokik, azt elhatározásában támogatni kell, valamint érdemes igénybe venni a különféle leszokást támogató programok segítségét is.

Abban az esetben, ha nem szokunk le, érdemes tájékozódni az ártalomcsökkentésről. A füstmentes technológiák használatakor nincs égés, így csökkenthető a környezetbe és a szervezetbe jutó káros anyagok száma,* ami nemcsak a dohányosra, de a környezetében lévőkre is hatással van.

Vélekedés: A füstmentes alternatívák mögött még nincsenek tudományosan bizonyított, hosszú távú kutatási eredmények.

Kvíz: felismered egy képről, hogy milyen bőrproblémáról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

Valóság: Bizonyos füstmentes technológiák mögött már évtizedes kutatómunka és rengeteg tudományos eredmény áll. Némely termékek már több mint tíz éve forgalomban vannak a világ egyes részein, azonban a hosszú távú hatásra irányuló vizsgálatok még folyamatban vannak.

Vélekedés: A dohány- és nikotintartalmú termékek mind ugyanolyanok.

Valóság: Még a különböző füstmentes technológiák között is jelentős különbség van. A füst nélküli, de nikotint tartalmazó alternatívák azonban lényegesen alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járnak, mint a cigarettázás.* A füstmentes technológiák esetében a károsanyag-kitettség a cigarettához képest jelentősen (70-95 százalékkal) alacsonyabb lehet. A károsanyag-kitettség csökkenése és az egészségügyi hatás közötti összefüggés vizsgálatára azonban hosszú távú kutatások szükségesek. A füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, tartalmaznak például nikotint, ami egy erősen függőséget okozó anyag, és egyéb káros hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást, valamint káros hatással van az emberi reprodukciós rendszerre is.

A világ változik körülöttünk, de alkalmazkodni csak a valósághoz érdemes: mielőtt döntünk, ismerjük meg a tényeket!

* Abban az esetben, ha a cigarettázást párhuzamosan sem folytatják.

Ez a médiatartalom társadalmi célú reklám, amely a Philip Morris Magyarország Kft. megrendelésére készült.

ártalomcsökkentés füstmentes társadalmi célú tartalom
Nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a szétterülő gomolyok időszakosan összeállhatnak, illetve a Dunántúlra fátyolfelhők érkezhetnek. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet többfelé élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket.

