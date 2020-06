Gyógyszerek, amelyek trombózist okozhatnak

Éppen ezért fontos, hogy azjelen a szervezetben. A magas hormontartalmú fogamzásgátlók viszont gátolják ennek a fehérjének az előállítását a májban. Nagy sok esetben Így - mivel kevesebb a mennyisége -, az antitrombin nem tudja ellátni a feladatát, ezáltal pedig fokozódik a trombózis hajlam. Sokan elfelejtik, hogy ez a hatás nem csupán az orális fogamzásgátlók esetében érvényes, hanem minden olyan készítménynél, mely hormontartalommal bír, így a hüvelygyűrű esetében is gondolni kell a rizikóra! menopauza nem csupán lelkileg viseli meg a nőket, de fizikailag is, hiszen a fokozott izzadás, a hangulatingadozások és a rossz közérzet mind hatással vannak a mindennapjaikra. Hogy ezeket csillapítsák, sokan hormonkészítményekhez fordulnak, melyek nagyfokú javulást ígérnek. Viszont teljesen mindegy, hogy a hormont fogamzásgátló vagy a klimax időszakában használt tabletták útján juttatja be,, vagyis felborítja a véralvadási kaszkád rendszerét, azaz csökken az antitrombin és a Protein S szintje, miközben megnövekszik a protrombotikus aktivitás. A trombózis rizikója a hormonpótló alkalmazásának első évében a legnagyobb, bár a fokozott hajlam végig fennáll.

Tesztoszteronpótlás

NSAID

Daganatok elleni szerek

Nem csupán a nők, de bizony az erősebbik nem tagjai is olykor hormonkészítményekhez nyúlnak. Ennek oka legtöbbször egészségügyi probléma, ám sokan vannak, akik a férfiasabb, izmosabb külső érdekében alkalmaznak tesztoszterontartalmú szereket. A veszély sajnos ez esetben is jelen van, azazvénás illetve artériás trombózis, hiszen ekkor egyrészt jelenősen megnő a vörösvértestek mennyisége, ami fokozza a vérrögök kialakulását, másrészt a tesztoszteron növeli az úgynevezett tromboxán A2 nevű érszűkítő lipid termelődését- mondja Blaskó György, a Trombózisközpont véralvadási specialistája.A fájdalom-és gyulladáscsökkentő NSAID-ok (nem szteroid gyulladáscsökkentők) a legtöbb háztartásban megtalálhatóak. Ide tartozik többek között a naproxen, az ibuprofen, valamint a diklofenák. Bár ezeket a készítményeket a legtöbben csupán eseti jelleggel alkalmazzák, vannak olyan betegségek, amikora beteg. Ennek azonban számtalan mellékhatása, kockázata van, köztük az, hogy néhányuk (főleg a COX-2-gátlók) megnövelik a vérrögök kialakulásának esélyét. Bár ennek konkrét hatásmechanizmusa egyelőre nem ismert, a kutatók szerint a probléma a tromboxán A2 termelődésének fokozódásával lehet összefüggésben.A daganatok többsége már önmagukban is hajlamosítanak a trombózisra , hiszen amellett, hogy fokozzák a véralvadási folyamatot,is hozzájárul az állapot kialakulásához. A problémát tovább súlyosbítja, hogy több, daganat elleni készítmény és a kemoterápia is fokozza a rizikót, hiszen károsítják az erek belső falát. Természetesen ilyen esetekben nem megoldás a kezelés elhagyása, viszont van módszer arra, hogy a lehető legjobban csökkenteni lehessen a trombózis esélyét!