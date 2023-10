Erre figyelj, ha infarktusod volt

A szívbetegségeket szerte a világon vezető halálokként tartják számon, ám a legtöbb ember a modern kezeléseknek köszönhetően már túléli az első szívrohamot, azt követően pedig teljes életet élhet az Amerikai Szív Szövetség statisztikája szerint. Azok az emberek azonban, akik egy évvel a szívrohamuk után extrém fájdalmakról számoltak be – akár olyan fájdalomról is, amely nem állt összefüggésben szívproblémákkal –, több mint kétszer nagyobb valószínűséggel haltak meg a 8 és fél éves vizsgálati időszak alatt – számol be a CNN egy, a The Journal of the American Heart Association című folyóiratban közzétett kutatás eredményéről. A kutatók szerint ezért a fájdalomra mind az orvosoknak, mind a betegeknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a szívrohamot követő hónapokban.

Nem jó jel a fájdalom. Fotó: Getty Images

Gyulladásra utalhat

A kutatáshoz több mint 18 ezer 75 évnél fiatalabb, szívrohamon átesett páciens egészségügyi adatait vizsgálták, a betegeket pedig arra kérték, hogy bizonyos időközönként töltsenek ki kérdőíveket, amelyekben a fájdalomszintjüket mérték fel. Az eredmények szerint a fájdalom nem volt ritka a szívrohamot túlélők körében: a szívrohamot követő két hónapban 65 százalékuk számolt be némi fájdalomról. Ez a szám egy évvel később már csökkent, akkor mindössze a betegek 45 százaléka mondta, hogy néha fájdalmat érez. Azokkal a résztvevőkkel összehasonlítva, akik nem számoltak be fájdalomról, a mérsékelt fájdalomról beszámolók 35 százalékkal nagyobb valószínűséggel haltak meg a követési időszakon belül.

A tanulmány nem tudja pontosan meghatározni a fájdalom és a halálozási kockázat közötti kapcsolat okát. Dr. George Dangas, a Mount Sinai Kórház kardiológusa szerint a fájdalom a gyulladás jele lehet. Ez talán egy olyan mechanizmus, amelyen keresztül a fájdalom súlyosbítja a szervezet szív- és érrendszerre gyakorolt káros hatását. A szakember szerint ráadásul az extrém fájdalomra gyógyszert szedő embereknél például olyan mellékhatások is felléphetnek, amelyek akár halált is okozhatnak. A sok fájdalomcsillapító ugyanis megnövelheti a szív- és érrendszeri problémák kockázatát. Emellett a fájdalom visszatartó erő lehet az olyan életmódbeli változtatásoktól, amelyek csökkenthetnék az újabb szívroham kockázatát, mint például a testmozgás.