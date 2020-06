A nyári kötőhártya-gyulladás okai

Kötőhártya-gyulladás több okból is jelentkezhet. Allergiaszezonban gyakori, hogy az allergén pollenek okozzák. Tüneteiről és kezeléséről dr. Augusztinovicz Monika, a Budai Allergiaközpont orvosa foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Az allergiás eredetű kötőhártya-gyulladás

"Az allergiás eredetű kötőhártya-gyulladás esetében megfigyelhető a szezonális ismétlődés: az adott allergén növény pollenszórásának idején jelentkeznek a tünetek. A szemek viszketnek, vörösek, könnyeznek, jellemző a nem gennyes váladékozás, valamint szemhéjduzzanat is kialakulhat. A kellemetlen tünetek akár egész évben is jelentkezhetnek, kiváltó okként ilyenkor felmerül a lakáson belüli allergének szerepe is" - magyarázza az allergológus.

Allergia miatt is kialakulhat kötőhártya-gyulladás. Fotó: 123rf

A tüneteket - a szénanáthához hasonlóan - ez esetben is az allergén hatására a szervezetben gyulladást keltő anyagok (például hisztamin) felszabadulása okozza. Az értágító hatás az orrnyálkahártyán orrdugulást, orrfolyást idéz elő, a szemben pedig az allergiás kötőhártya-gyulladás tüneteinek megjelenéséhez vezet.

Bakteriális vagy vírusos eredetű kötőhártya-gyulladás

Fertőzéses eredet esetén kiváltó ok valamilyen, a szembe került kórokozó. Ilyen esetben nagyon fontos a mielőbbi kezelés, mivel a kötőhártya-gyulladás ezen típusa nem pusztán kellemetlen, de nagyon fertőző is, közösségben gyorsan terjed. Ha azt látjuk, hogy a szemből gennyes váladék ürül, akkor nagy valószínűséggel nem allergiás eredetű a szemgyulladás. Jellegzetes különbség még, hogy az allergia mindkét szemnél egyaránt tüneteket okoz, míg afertőzéselső tünetei rendszerint csak az egyik szemen jelentkeznek.

Hogyan kezelhető?

Fertőzéses eredetű kötőhártya-gyulladással szemészhez kell fordulni. Megfelelő hatóanyagú szemcsepp, krém segítségével lehet megszüntetni a tüneteket. Allergiás eredetű kötőhártya-gyulladás kezelésében pedig allergológus tud segíteni. Allergiavizsgálattal meg lehet határozni, hogy pontosan mi az, ami a tüneteket kiváltja. Ha egyéb szénanáthás tünetek is jelentkeznek, akkor rendszerint szteroid orrsprayt és antihisztaminos készítményeket kell alkalmazni.

Gyulladáscsökkentő szemcseppekkel enyhíteni lehet a viszketést és a könnyezést. Tartós kezelésként szóba jöhet az allergénspecifikus immunterápia, amely 3-5 éves kezelés után akár 10-12 évre is megszünteti az allergiás tüneteket. A javulás már a kezelés első évében is jelentős, különösen az orr- és szemtünetek terén.