Pajzsmirigy-túlműködés: teherbe lehet-e esni?

A pajzsmirigy-túlműködés bár ritkább a hipothyreoiditisnél, mégis komoly problémákat és igen kellemetlen tüneteket okozhat. Az állapot során apajzsmirigyhormonjai (T3, T4) a normálisnál nagyobb mennyiségben vannak jelen, ami fokozott üzemmódra készteti az egész szervezetet. Ennek hatására az anyagcsere-folyamatok felgyorsulnak, fogyás következik be, hasmenés és menstruációs zavarok lépnek fel, a beteg idegessé, kissé hiperaktívvá válik, alvászavarokkal küzdhet, valamint fokozott izzadás és szapora pulzus keserítheti meg a mindennapjait.

A panaszok gyakran autoimmun Graves-Basedow-kórra utalnak, amelynek egyik jellegzetes tünete a szemek kidülledése, így az orvosokban sokszor már ránézésre is felmerül az állapot gyanúja. Fontos tudni, hogy a kór gyakran együtt jár a pajzsmirigy megnagyobbodásával, illetve gyulladásával, így a vérvétel mellett a pontos diagnózishoz elengedhetetlen a szerv ultrahangos vizsgálata is.

A Basedow-kór bármely életkorban és mindkét nemben előfordulhat, de leggyakrabban a 20 és 50 év közötti korosztályt érinti. A nők érintettsége ötször nagyobb a férfiakénál.

Pajzsmirigy-túlműködés a terhesség során

Akárcsak a pajzsmirigy-alulműködés, a kezeletlen túlműködés is komoly befolyást gyakorol mind a teherbeesésre, mind a várandósságra. A betegség felléphet a terhesség előtt, alatt és után is, ráadásul azt is érdemes figyelembe venni, hogy a terhesség során a pajzsmirigy alapból több hormont termel, és a mérete is megnő.

Terhesség során nagy figyelmet kell szentelni a pajzsmirigy-túlműködés kezelésének

A problémával már maga a teherbeesés is nehezített, ugyanis menstruációs zavarokat és anovulációs ciklusokat idézhet elő, ezért meddőség estén érdemes pajzsmirigyzavarra is gyanakodni. Sajnos várandósság során is komoly problémákat okozhat, mivel kezeletlen esetben vetélés és fejlődési rendellenességek alakulhatnak ki a babánál, az anyánál pedig megnő a szívpanaszok és a terhesség alattimagas vérnyomásesélye, amelyek szintén negatív hatással vannak a baba fejlődésére és világrahozatalára - figyelmeztet dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa.

Mire kell figyelni?

Természetesen pajzsmirigy-túlműködés esetén is teherbe lehet esni, ám a rendszeres kontroll és a megfelelő terápia elengedhetetlen, ugyanis kezelés hiányában nagy valószínűséggel a babánál is fellép a probléma, hiszen a betegséget okozó antitestek átjutnak a magzathoz is. Ezért a gyógyszeres terápiára az anyának, és ezáltal a gyermeknek is nagy szüksége van. Ám igen fontos, hogy megfelelő dózisban szedje a készítményt a kismama, nehogy pajzsmirigy-alulműködés alakuljon ki nála.

Amennyiben egy nő már a várandósság előtt tisztában van betegségével, fontos, hogy megfelelő terápiával normalizálják a pajzsmirigyhormonok szintjét. A kismamának továbbá oda kell figyelnie arra, hogy lehetőleg kerülje a jód bevitelét, így száműzze a konyhájából a jódozott sót, valamint olyan várandós vitamint válasszon, amely nem tartalmaz jódot. Emellett próbáljon minél többet pihenni, mellőzze a pulzusszámot megemelő sportokat, fogyasszon nagy mennyiségű folyadékot, és kerülje a tűző napon tartózkodást. Bizonyos esetekben pulzusszámot csökkentő bétablokkoló szedésére is szükség lehet - természetesen kizárólag orvosi javallatra.