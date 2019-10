Kínos női tünetek, amire oda kell figyelni

Fájdalmas közösülés

Dyspareuniaként is ismeretes az a jelenség, amikor a szex fájdalommal jár. A felületi dyspareunia akkor jelentkezik, amikor a vagina túl száraz vagy gyulladt (többnyire valamilyenfertőzésmiatt). Ilyenkor a síkosítás, illetve az előjáték sokat segíthet. Ha a fájdalmas közösüléshez alhasi vagy medencetájéki fájdalom is társul, aztendometriózisvagy jóindulatú méhdaganat is okozhatja. Bármelyiket tapasztaljuk a kettő közül, keressük fel a nőgyógyászunkat.

A fájdalmas közösülés hátterében az úgynevezett vaginizmus is állhat, ami a gát és a hüvely izmainak görcsös állapota: ez nemcsak a hímvessző behatolását, hanem a nőgyógyászati vizsgálatot, illetve a tamponhasználatot is megakadályozhatja. Több fajtája lehet, az elsődleges vaginizmus önálló kórképként jelentkezik, míg a másodlagos valamilyen betegséghez társul, és sokszor lelki eredetű.

Hüvelyi panaszok esetén érdemes nőgyógyászhoz fordulni. Fotó: iStock

Hüvelyszárazság

Számos oka lehet annak, ha a vaginát száraznak érezzük: a túl gyakori intenzív tisztítás legalább annyira okozhatja, mint a terhesség utáni ösztrogénszint-csökkenés, a progeszterontartalmú gyógyszerek, illetve az antihisztaminok és az antidepresszánsok szedése is - de egyes fogamzásgátlók mellékhatásaként is jelentkezhet. Mindemellett, minél idősebbek vagyunk, és minél jobban közelítünk a klimax felé, annál nagyobb az esélye a hüvelyszárazságnak, amit számos recept nélkül kapható készítménnyel lehet orvosolni - aggodalomra tehát semmi ok!

Viszketés

A viszketés leggyakoribb oka a candida-fertőzés, amelyet hüvelyi folyás is kísér. Jóllehet vény nélkül is beszerezhetünk gombaellenes készítményt, mégis érdemes felkeresni az orvost, hogy egyértelműsítse, tényleg ez okozza-e problémáinkat vagy valami más áll a háttérben.

Érdemes tudnunk: a vagina mikroflóráját könnyen felboríthatjuk, ha a szokásostól eltérő kozmetikai terméket használunk, ha túlszárítjuk magunkat vagy akár azzal is, ha tusolunk - mindez bőrgyulladáshoz vezethet, amelynek egyik egyértelmű jelzése a viszketés. Okozhatjaekcémavagy a lichen sclerosus nevű idült bőrbetegség is, amelyet a bőr sorvadása és fehér plakkok jelenléte jellemez. Enyhíthetjük a viszketést, ha pamut alsóneműt hordunk, mellőzzük a szűk ruhákat, kevesebb forró fürdőt veszünk, illetve ha hipoallergén tusfürdőt használunk.

Fájdalmas vizelés A fájdalmas vizeletürítés leggyakoribb oka a húgyúti fertőzés. Mivel a nők húgycsöve rövid, a baktériumok könnyen eljutnak a hólyagig. Az enyhébb bakteriális fertőzések tüneteit többféle gyógynövénnyel is csillapíthatjuk.

Zsibbadás

A kerékpározás elterjedésével egyre gyakoribb panasz az altáji zsibbadás - a nyeregben eltöltött hosszabb idő ugyanis így hat az idegekre és a bőrfelületre. Ez természetesen később mérséklődik, majd elmúlik, de könnyen elkerülhetjük oly módon is, ha párnázott nadrágot hordunk, illetve kényelmesebb nyerget választunk magunknak.

Forrás: DailyMail