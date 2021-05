Házi gyógymódok hüvelyfertőzésre

A hüvelygomba a női nemi szervek egyik leggyakoribb fertőzése. A statisztikák szerint a hölgyek háromnegyede legalább egyszer megtapasztalja életében, de sokan akár jóval többször is szenvedhetnek tőle. Fertőzést azonban nemcsak gombák, hanem baktériumok vagy egysejtűek is okozhatnak, és sajnos ezen esetek gyakoriságát sem szabad alábecsülni. A nőgyógyászok úgy számolnak, hogy a hozzájuk forduló páciensek 40-50 százalékánál állítanak fel ilyen diagnózist.

Aki az első tüneteket tapasztalja magán, megpróbálhat alkalmazni olyan házi gyógymódokat, amelyek a kezdeti fázisban még könnyen visszaverhetik a kórokozók támadását. Nem lehet azonban elégszer hangsúlyozni, hogy ha a panaszok ennek ellenére nem csillapodnak, érdemes rövid időn belül orvoshoz fordulni, és egy kivizsgálást követően elkezdeni a számunkra előirányzott terápiát. Érdemes megjegyeznünk, hogy a gyógyszertárakban kapható, vény nélküli gombaellenes készítmények is eredményesen felvehetik a harcot ezzel a kellemetlen betegséggel szemben. Jó hír az is, hogy ma már természetes összetevőjű készítmények is megtalálhatóak a patikák polcain erre a célra.

A hüvelygomba átlagosan négyből három nőnél legalább egyszer előfordul. Fotó: Getty Images

Kórokozók a hüvelyben

Ha egy nő azt látja, hogy a hüvelyfolyása eltér a normálistól, azaz mennyiségét, színét, állagát, esetleg szagát tekintve más, mint amit megszokott, ráadásul irritáló, viszkető, szúró, csípő érzés keríti hatalmába az intim tájakon, szinte biztos, hogy hüvelyfertőzéssel áll szemben. Hogy pontosan melyikkel, azt akár már a tünetek alapján is el lehet különíteni. A bakteriális vaginózis esetében híg, tejsavószerű, szürkésfehér színű a bőséges hüvelyváladék, amely ráadásul jellegzetes halszagot is áraszt. Viszkető, égő érzés is felléphet, de ez nem igazán jellemző. Ezzel szemben, ha a Trichomonas vaginalis nevű egysejtű okoz betegséget, olyankor a folyás habos, sárgászöld színű, ragacsos és erős szagú, illetve viszketés is kíséri. Ha pedig a Candida albicans nevű gomba szaporodott el túlzottan a hüvelyben, a rendkívül domináns viszkető érzethez sűrű, fehér színű, túrós, darabos jellegű, ám szagtalan váladék társul. A nők gombafertőzés esetén gyakran arra is panaszkodnak, hogy fájdalmassá válik a szexuális együttlét, ami hosszú távon negatívan hathat a párkapcsolatukra is.

Ha meggyengül a védelem

A hüvely természetesen nap mint nap ki van téve a fent felsorolt kórokozók támadásának, de ez mégsem mindig okoz betegséget. A hüvely érzékeny mikroflórájának ugyanis fontos elemei a Lactobacillusok, amelyeknek tulajdonképpen a védekezés a feladata. Ezek a tejsavbaktériumok tartják fenn ugyanis azt az enyhén savas kémhatást, ami biztosítja, hogy a gombák, egysejtűek, illetve a káros baktériumok ne szaporodhassanak el a hüvelyben. Ha azonban a hüvelyflóra egyensúlya felborul, a Lactobacillusok nem lesznek képesek megakadályozni a kóros állapot kialakulását.

A védekezőképesség meggyengüléséhez több tényező is hozzájárulhat, így az is, ha például változás áll be a hormonháztartásunkban, ami elsősorban a várandós, valamint a fogamzásgátlót szedő nőkre jellemző. Fokozott veszélynek vannak kitéve azok a hölgyek is, akiknek antibiotikumot kell szedniük, hiszen az ilyen gyógyszer a kórokozók mellett általában a szervezet hasznos baktériumait, köztük a hüvelyflóra tejsavbaktériumait is megtizedeli. Hüvelyfertőzésre hajlamosíthat továbbá, ha egy nőnek egyszerre több szexuális partnere van, vagy túl gyakran váltogatja őket.

Sokat árt az intim testrészek védekezőképességének az is, ha nem megfelelőek a higiéniai körülmények. Vigyázat: nemcsak az okozhat bajt, ha túl ritkán, vagy felületesen tisztálkodunk szeméremtájékon, hanem az is, ha túlságosan gyakran, hiszen a túlzásba vitt intim mosakodással a jótékony Lactobacillusokat is eltávolíthatjuk a vaginából. Emellett a szexuális segédeszközök megfelelő tisztítására is gondot kell fordítani a használójuknak, hiszen az ilyen tárgyak felületén könnyen megtapadhatnak kórokozók. Talán kevesen tudják, de sajnos van összefüggés a hüvely kémhatása és olyan káros szokások, mint a dohányzás, valamint az alkoholfogyasztás között. Ezek a szerek ugyanis lúgos irányba tolják el a hüvely pH-egyensúlyát, amivel rontják annak védekezőképességét is.

Természetes megoldások

Ha azonnali megoldást keresünk a panaszokra, vagy éppen időben nyakon akarjuk csípni a fertőzést, számos otthon is könnyen alkalmazható praktikát bevethetünk. Kihasználhatjuk például a só fertőtlenítő hatását: a tengeri sós ülőfürdő segíthet csillapítani a fájdalmat és a viszkető érzést. Habár a gombásfertőzésellen a természetgyógyászati kézikönyvek nem egyszer javasolják a különböző növényi olajok (kakukkfűolaj, orbáncfűolaj, teafa-, grépfrút-, levendula-, vagy orvosi citromfűolaj) helyi alkalmazását, erről inkább kérjük ki a nőgyógyászunk véleményét! Számos portálon olvashatunk továbbá a joghurt alkalmazásáról is, mi azonban azt javasoljuk, hogy a joghurtot együk csak szépen meg egy kis gyümölccsel, és semmiképp se használjuk másra!

Az ülőfürdő egyébként gyógynövényekkel elkészítve is sokat segíthet. Érdemes kihasználni például a cickafark fertőtlenítő, a kamilla gyulladásgátló és antibakteriális hatását, de ne feledkezzünk el a körömvirágról sem, amely kiváló a sérült nyálkahártya kíméletes ápolására.

A virágzatokból 1-2 maréknyit tegyünk a meleg vízbe, amelyben az intim testrészeket áztatjuk. Talán első olvasatra meglepő lehet, de akár "belülről", egészen pontosan az étkezéssel is felvehetjük a küzdelmet a kórokozók ellen. Afokhagymapéldául gombaölő és gyulladáscsökkentő hatású, de ahogy fentebb írtuk, napi 1-2 pohár joghurt elfogyasztásával is sokat tehetünk a hüvely baktériumflórájának helyreállításáért.