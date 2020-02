Az erős szőrösödés okai

Magas tesztoszteronszint

A férfiakra jellemző állapotok, mint a zsíros, pattanásos bőr vagy a fokozott szőrnövekedés jellemzően a kelleténél magasabb tesztoszteronszintre utalnak, hiszen ez a nemi hormon is felelős a férfias jegyekért. Ebből kiindulva ha nők vagy lányok esetén emelkedik meg a szintje, akkor könnyen okozhat hasonló gondokat. Magas tesztoszteronszintet több kóros állapot is eredményezhet, gyakran policisztás ovárium szindróma (PCOS), mellékvesekéreg-enzim-zavar, kromoszómaeltérés, illetve pajzsmirigyzavarok idézik elő.

PCOS

Hogyan kezelhető a gyakorinak számító PCOS? Milyenek a gyógyulási esélyek? A betegségről részletesebben ide kattintva olvashat.

A tesztoszteron túltengésének hátterében tehát gyakran PCOS áll, ami a petefészkekben kialakult ciszták jelenlétére utal. Bár az esetek többségében felnőtt nőknél kerül szóba, gyerekeknél is előfordulhat, így tünetek fennállásakor náluk is érdemes erre gyanakodni. Többek között ugyanis a férfi hormonok túlsúlyba kerülése miatt nem megy végbe megfelelően a tüszőérés, így nem alakul ki domináns tüsző sem, amely megrepedhetne. Helyette apró, folyadékkal teli ciszták keletkeznek. A fokozott szőrnövekedés mellett gyakori panasznak számítanak még a menstruációs zavarok, a meddőség, a zsíros, pattanásos bőr, valamint az alma típusú elhízás.

A fokozott szőrnövekedés hátterében sok esetben a túl magas tesztoszteronszint áll

Daganat

Amennyiben a tesztoszteron szintje lényegesen magasabb a normálisnál, úgy hormontermelő daganat jelenlétére is érdemes gyanakodni. Ez érintheti a mellékvesekérget, a petefészket és az agyalapi mirigyet is. Mivel a kóros sejtburjánzás akár rosszindulatú is lehet, mindenképp alapos utánajárást igényel.

Cushing-szindróma

A Cushing-szindróma a mellékvesekéreg túlműködésével járó állapot, amely során a kortizol szintje megemelkedik. Meglehet, hogy a mellékvesekéregben levő sejtek túlzott működése miatt nő meg a mennyisége, de az is előfordulhat, hogy más készteti fokozott munkára a mellékvesekérget, így például az agyalapi mirigy daganata. Jellemző tünetei közé tartozik a piros, holdvilágos arc, a zsírpúp, a fáradtság, a gerinctáji fájdalom, az elhízás, a csontritkulás, a menstruációs zavarok, a pattanások, a szőrnövekedési zavar, valamint a lila striák megjelenése. Gyermekek esetében a növekedés lassulása is figyelemfelhívó jel lehet - mutatott rá dr. Tar Attila, a Budai Endokrinközpont gyermek és felnőtt endokrinológusa.

Hogy érhető el pontos diagnózis?

Hogy kiderüljön, mi is okozza a fokozott szőrnövekedést, elsősorban laborvizsgálatra van szükség, ahol meghatározzák a férfi és a női nemi hormonok mennyiségét. Ezek mellett egyéb vérvizsgálatra is szükség van (például TSH, kortizol, vércukor, inzulin), továbbá indokolt lehet nőgyógyászati és képalkotó vizsgálatokon (CT, MRI) is részt venni. A probléma terápiája a kiváltó októl vagy okoktól függ, ám az esetek többségben gyógyszeres kezeléssel, valamint életmódváltással orvosolható. Daganat esetén ugyanakkor műtéti beavatkozásra van szükség.