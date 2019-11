A hormonzavar tünetei nőknél

Vannak olyan alkalmak és életszakaszok, amikor a hormonszint változásai normálisnak számítanak - példáulmenzeszelőtt és alatt, terhesség során, illetve menopauza esetén. Emellett bizonyos gyógyszerek, illetve betegségek is okozhatnak hormonszint-ingadozást. Mutatjuk a hormonzavar legjellemzőbb tüneteit!

Rendszertelen menzesz

A hormonok nem megfelelő működésének jele lehet a rendszertelen menzesz. Ha a szokásosnál előbb vagy később jön meg a havi vérzésünk, az arra utalhat, hogy túl sok vagy túl kevés ösztrogén van a szervezetünkben. A 40-es, 50-es éveikben járó nőknél perimenopauza miatt is lehet rendszertelen a vérzés, bizonyos esetekben pedig policisztás ovárium szindrómára (PCOS) is utalhat.

A nehezen múló aknék is utalhatnak hormonzavarra. Fotó: iStock

Alvászavarok

Az alvásszavarok hátterében is állhat hormonprobléma. Ha túl kevés progeszteron termelődik a szervezetben, akkor nehezünkre eshet az elalvás és jó eséllyel nem leszünk képesek eleget aludni. Az alacsony ösztrogénszint pedig hőhullámokat és éjszakai verejtékezést okozhat - ez szintén negatívan hat az alvásunkra.

Pattanások

Ha a menzesz előtt vagy közben pattanásosak leszünk, abban nincs semmi szokatlan. Ám ha az aknék nem akarnak elmúlni, akkor hormonzavarra gyanakodhatunk. Ha túl sok androgén hormon termelődik a szervezetünkben, az a bőr túlzott zsírosodását okozhatja. Emiatt eltömődhetnek a pórusok, illetve a szőrtüszők körüli sejtekre is hatással van.

Memóriazavarok

Ha úgy érezzük, hogy az agyunk nem működik a megszokott módon - például nehezebben oldunk meg feladatokat vagy romlott a memóriánk -, annak is lehet hormonális oka. Ennek általában az ösztrogén, illetve a progeszteron szintjének változásához van köze. Bizonyos esetekben pajzsmirigybetegség tünete is lehet, amely szintén hormonális eredetű.

Emésztési zavarok

Az emésztőrendszerünkben található receptorok reagálnak az ösztrogénre és a progeszteronra. Ha ezen hormonok szintje magasabb vagy alacsonyabb a normálisnál, akkor emésztési zavarok jelentkezhetnek. Emiatt van az is, hogy a nők egy része menzesz előtt és alatt gyomorfájást, hasmenést, puffadást és hányingert tapasztal.

Krónikus fáradtság, depresszió

A szokatlan, hosszan tartó fáradtságérzet is lehet hormonális eredetű. A progeszteron túltermelődése például álmosító hatású. Hasonló tüneteket produkálhat az is, ha a pajzsmirigyünk túl kevés hormont termel. Mivel az ösztrogén hatással van az agy vegyi folyamataira, illetve a szerotonin, a dopamin és a norepinefrin termelődésére, a hangulatváltozások, illetve a depresszió hátterében is kereshetők hormonális okok.

Éhségérzet

Az étvágyunkat és a súlyunkat is befolyásolhatják a hormonjaink. Az ösztrogénszint csökkenése például sokaknál jár megnövekedett éhségérzettel, ez pedig hosszabb távon hízáshoz vezethet. Az alacsony ösztrogénszint ugyanis a leptin nevű, éhségérzetet szabályozó hormon termelődésére is hatással lehet.

Fejfájás, libidócsökkenés

A fejfájásunk is lehet hormonális eredetű. Ezt a panaszt általában az ösztrogénszint csökkenése váltja ki, példáulmenstruációelőtt. Alacsony ösztrogénszintre utalhat a hüvelyszárazság is, a csökkent libidó hátterében pedig - akárcsak a férfiak esetében - a tesztoszteronszint csökkenése állhat. Ezt a hormont ugyanis nem csak a férfi, hanem a női szervezet is termeli.

Forrás: webmd.com