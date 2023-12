Ketamin: a szer, amit Matthew Perry haláláért okolnak

Másfél hónappal azután, hogy holtan találták otthonában Matthew Perry amerikai színészt, a Los Angeles megyei orvosszakértő közzétette a boncolási jegyzőkönyvet. Ebben azt írta, az 54 éves Perry halálát „ketamin akut hatásai” és fulladás okozhatták. A Telex most hosszú cikkben ismerteti, mi is az a ketamin, miért volt a színész szervezetében, és hogy járulhatott hozzá a halálához.

Fotó: Getty Images

Wikipedia-szócikkében ez áll: „disszociatív anesztetikus hallucinogén”, az orvosi ellátásban főleg akkor szokták érzéstelenítőszerként, a szedáció elérésére használni, ha a beteg barbiturát- vagy opioidérzékeny. Egy transzszerű állapotot hoz létre, ahol az érzékelés eltávolodik vagy akár teljesen szétkapcsolódik a tudattól. Ilyenkor a külvilág felől érkező ingereket az idegrendszer alig vagy egyáltalán nem dolgozza fel.

A ketamin sokkal kevésbé csökkenti a légzésfunkciót, mint a legtöbb általános érzéstelenítőszer, viszont a teljes érzéstelenítő dózist kapó betegek 10-20 százaléka „élénk álmokat”, hallucinációkat és delíriumot él át a hatása alatt, ezért ritkán használják elsődleges anesztetikumként a sebészeti beavatkozások során.

A ketamin erős fájdalomcsillapító hatással is bír, ami már alacsony dózisnál is jelentkezik és az érzéstelenítésnél tovább tart. Alacsony dózisoknál a hallucinogén mellékhatások kevésbé gyakoriak, ezért az operációk utáni fájdalmak enyhítésére és az émelygés és hányás csökkentésére is használják.

A szert Magyarországon is alkalmazzák a gyógyászatban. Az Országos Mentőszolgálat eljárásrendje sürgősségi intubálás esetén, például koponyasérültek vagy más okból kezelhetetlen betegek szedálására javasol ketamint.

A ketamint 2006-os klinikai vizsgálatok hatásosnak találták a kezelésre nem reagáló bipoláris zavar (mániás-depresszió), a súlyos depresszív zavar és az öngyilkossági krízisek kezelésére is. A kedvező eredményű klinikai vizsgálatok után a ketamin gyorsan népszerűvé vált mint „alternatív terápia” a depresszió, a szorongás, a poszttraumás stressz zavar és más mentális problémák kezelésére, ugyanakkor élvezeti szerként is használatos.