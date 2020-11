Torokfájásra mikor kell antibiotikumot szedni?

Torokfájást akár a hideg, száraz téli levegő is előidézhet, de lehet szezonális allergia, vagy meghűlés tünete is. Bizonyos esetben azonban, melyet leggyakrabban streptococcus okoz. Pontos diagnózist természetesen csak az orvosi vizsgálat adhat, van azonban néhány jellegzetes különbség a vírusos és a bakteriális fertőzés között.

Torokfájásnál mi segít: a hideg vagy a meleg? Gyulladt torok, égető érzés nyeléskor. Ilyenkor ne igyunk hideg italokat, mondja a jó barát, inkább egy forró teát javasol. Mások viszont azt ajánlják: együnk inkább fagylaltot. Kinek van igaza?

1. Árulkodó jelek a mandulán, torokban

2. Köhögés, orrfolyás

3. Hőemelkedés, láz

4. A fájdalom erőssége

5. Duzzadt nyirokcsomók

Ha a tükörben, nagyra nyitott szájjal a torkunkat vizsgáljuk és azt látjuk, hogy, vörösek, fehér foltok, genny jelent meg rajtuk, vagy a torok hátsó részén, akkor javasolt orvoshoz fordulni. Ezek a tünetek nem jelentenek egyértelműen bakteriális fertőzést, ám azt egyértelműen jelzik, hogy valami nincs rendjén. köhögés és a hátsó garatfali csorgás - amikor az eldugult orr miatt az orrváladék hátrafelé, a garat irányába távozik - következtében is jelentkezhet torokfájás. Ezek a tünetek inkábbnátha velejárói, ezért ilyen esetben kevésbé valószínű, hogy streptococcus fertőzés áll a háttérben.A diagnózis szempontjából a láz korántsem annyira döntő jelentőségű, mint ahogyan azt sokan gondolják. Még ma is sok betegnél felmerül, hogyakkor biztosan antibiotikumra van szüksége. "A láz a szervezet védekező mechanizmusa a fertőzés leküzdésére, nem pedig iránytű annak meghatározására, hogy a fertőzés bakteriális, vagy vírusos eredetű-e. Egyéntől függően mindkét esetben lehet enyhe hőemelkedés és magas láz is előfordulhat."Szúr, kapar, éget, minden nyelésnél úgy érezzük, mintha apró kaktusztüskék haladnának végig a torkunkon? A torokfájás a kiváltó októl függetlenül is lehet nagyon erős, ám. A bakteriális eredetű ezzel szemben általában fájdalmasabb és hosszabb ideig is tart, hányás, étvágytalanság, fejfájás is kísérheti. nyirokcsomók feladata, hogy jó testőrökként elkapják és végezzenek a szervezetbe jutó kórokozókkal. Betegség esetén mindig a fertőzés helyéhez legközelebb eső nyirokcsomók lépnek működésbe, így a torokfájás kapcsán. Ha azt érezzük, hogy a nyirokcsomók duzzadtak, kissé fájdalmasak, akkor nagyobb valószínűséggel bakteriális fertőzéssel van dolgunk.