Fűszerek, amik segítenek, hogy ne legyünk betegek

Bazsalikom

Cserépben év közben is növeszthető, de úgy is eltarthatjuk, hogy a felaprított levekelet egy kis vízzel lefagyasztjuk egy jégkockatartóban. A bazsalikom segít levinni a lázat, és enyhíti a megfázás és nátha tüneteit is.

Macskagyökér

Nagyszerű lázcsillapító, teaként, vagy akár salátába keverve is fogyasztható. Fontos, hogy kismamáknak kerülniük kell.

Az influenzás megbetegedések kellemetlen velejárója a láz. Bizonyos fokig normális jelenségről van szó, mégis, ha 38 fok fölé emelkedik, lázcsillapításra van szükség. További gyógyteákat és fűszereket ajánlunk a gyógyulás elősegítésére!

Fahéj

Nemcsak finom az íze és az illata, de felmelegíti a testet, és segít feloldani a nátha során az orrüregben vagy garatban letapadt váladékot is. Kismamáknak ezzel is óvatosan kell bánniuk.

Echinacea

Nagyszerű immunerősítő, gyógyító növény, ami nagy mértékben képes felgyorsítani a gyógyulást akkor, ha még a betegség kezdeti szakaszában szedni kezdjük. Teaként vagy tinktúraként is beszerezhető.

Eukaliptusz

Nem véletlen, hogy sok nátha elleni szer összetevői között szerepel ez a gyógynövény - az olaja egy kevés vízbe csöppentve és elpárologtatva segít enyhíteni a légzési nehézségeket. Az is hasznos, ha forró eukaliptuszos víz gőzét lélegezzük be.

Fokhagyma

Gyulladáscsökkentő és gombaölő hatású, fokhagyma-kivonatot tartalmazó szerek, vagy nyers fokhagyma rendszeres fogyasztásával hatékonyan erősíthetjük meg az immunrendszerünket.

Gyömbér

Mivel segíti az izzadást, nátha és megfázás esetén a belőle készült tea nagyon jó hatású, és a lázcsillapításban is segítséget nyújthat.

Izsópfű

A felső légúti betegségek és a nátha hatékony ellenszere, amely levesek, húsételek ízesítésére is használható.

Citromfű

A belőle készült tea nagyon jót tesz mindenkinek, aki náthás, lázas és köhög, de az is hatékony, ha néhány levelet a fürdővizünkhöz keverünk.

Forrás: rodalewellness.com