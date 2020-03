Bedugult orr: mi segít a tél közepén?

Megfázáskor a legjobb, ha otthon pihenünk. Testünk ilyenkor jelzi is, hogy szüksége van nyugalomra: különösen fáradékonyak, levertek vagyunk, gyengének érezzük magunkat. A legfontosabb, hogy náthásan ne végezzünk felesleges tevékenységeket, óvjuk magunkat a huzattól és a hidegtől, és tényleg próbáljuk meg "kifeküdni" a betegséget.

A szövődmények elkerülése végett az orrdugulást kezelni kell

Gondoskodnunk kell ilyenkor (is) megfelelő mennyiségű folyadék beviteléről. A dohányzás és a dohányfüst elkerülése szintén hasznos, hiszen mindez irritáló hatású lehet. Ha napokig nem is tudunk ágyban feküdni, azért törekedjünk arra, hogy ne erőltessük túl magunkat, izzadtan, nedves hajjal ne menjünk ki az utcára, tartsuk melegen a nyakunkat, fejünket. Ugyanis a náthát, megfázást okozó vírusokkal szemben a lehűlt szervezet védtelenebbé válik. A hőemelkedést pedig nem kell csillapítani - ez ugyanis azt jelzi, hogy a szervezetünk megkezdte a kórokozók elleni védekezését.

A jól működő orr

A téli hideg, száraz levegőben különösen fontos a jól működő orr, mert az orrunk nem csupán a beszívott levegő megfelelő hőmérsékletre temperálásáról gondoskodik. Az orrnyálkahártya csillószőrei meg is szűrik a levegőt a kártékony anyagoktól és a különböző kórokozóktól. Az orrdugulás azért veszélyes, mert ilyenkor - szervezetünk egyik fontos védelmi rendszerét kiiktatva - arra kényszerülünk, hogy szájon át vegyünk levegőt. Ez pedig megkönnyíti a kórokozók bejutását a légutakba, növelve ezzel a fertőzések kialakulásának veszélyét. Az orrdugulást tehát meg kell szüntetnünk, az orrnyálkahártya épségét helyre kell állítanunk, hiszen ezzel az arcüreg- és a középfülgyulladást, illetve az egyéb szövődményeket is megelőzhetjük.

Nem mindegy, mivel gyógyulunk

Nem mindegy az sem, hogy mit használunk az orrdugulás megszüntetésére! Bizonyos orrcseppeket vagy orrspray-ket például hosszabb távon nem szabad használni, mert kiszárítják az orr nyálkahártyáját, valamint hozzászokást is okozhatnak. Az ilyen spray-k és cseppek használatakor újabb és újabb alkalmazásra van szükség az orrnyálkahártya-duzzanat csökkenéséhez és a szabad orrlégzés biztosításához. Általában az orrcseppeket vagy orrspray-ket csak egy hétig szabad használni, de ma már vannak olyan orrspray-k, amelyek nem okoznak hozzászokást, sőt kisgyermekeknek is adhatók - érdemes ezekről tájékozódnunk a patikákban.

A szervezet támogatása

A felső légúti fertőzéseket sok esetben vírusok okozzák, ezért a baktériumok ellen hatásos antibiotikumokat ilyenkor hiába is szednénk. Azonban a megfázás, más néven nátha leküzdésében támogathatjuk a szervezetünk saját védelmi rendszerét: sok meleg tea fogyasztásával, vitaminokkal (C-vitamin a megfázás kialakulásakor segíthet nagyobb dózisban, esetleg cinkkel együtt), inhalálással, és hasonló, hagyományos módszerekkel, valamint sok pihenéssel.

Az orrüreg megduzzadása, váladékozása, eldugulása nagyon gyakori probléma. Ha nem kezelik, súlyos szövődményei is lehetnek, de szerencsére otthon is könnyen tudunk tenni ellene. Nézzük, milyen praktikákkal enyhítheti a tüneteket?

Köhögés ellen szopogathatunk kemény cukorkát. A méz is segíthet: gyulladáscsökkentő hatású és csillapítja a köhögést. Teába is keverhetjük, de egy év alatti gyerekeknek ne adjunk mézet.

Gőz vagy pára belélegzése is jót tehet. A száraz torok köhögésre ingerel, a kiszáradt orrnyálkahártya pedig gyengíti az orr fontos védelmi mechanizmusait. A nedvesség viszont segít feloldani és eltávolítani a váladékot az orrunkból. Már egy szobai párásító is hasznos lehet, különösen alváskor, de ezzel akár az inhalálás procedúráját is megspórolhatjuk.