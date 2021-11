6 szuperétel a megfázás gyógyítására

Tyúkhúsleves

Citrusfélék

Hagymafélék

Torma

Chili

Gyömbér

Ha betegek vagyunk, nem nagyon van étvágyunk, de egy tányér forró tyúkhúslevest azért érdemes lenyomni a torkunkon, hiszen igazán áldásos lehet. Ne szégyelljünk ilyenkor segítséget kérni családunktól, barátainktól, kérjük meg őket az étel elkészítésére.A citrusfélékre a megelőzésben és a gyógyulásban is számíthatunk. Igazi C-vitamin-bombák, ráadásul bőven tartalmaznak gyulladáscsökkentő antioxidánsokat is, melyek sokat segíthetnek a gyógyulásban. Frissen préselt levük pedig elegendő folyadékot is biztosít a lábadozás ideje alatt.A hagymafélék szintén hatékony természetes gyógyszerek lehetnek, felveszik a harcot a vírusokkal, baktériumokkal szemben. A fokhagyma kitisztítja az orrot, és csökkenti a torokfájást, -gyulladást is. A vöröshagyma segíti a hörgők munkáját, és az arcüreget is tisztítja.A hagymafélékhez hasonlóan a torma is remek fegyver a megfázás ellen. A benne lévő izothiocianát vegyület megtisztítja a légutakat, csökkenti a gyulladást és a váladékozást, és az arcüreget is tisztítja.A húslevesbe egy kevés chilit téve még jobban növelhetjük a gyógyító hatást. A chili hatóanyaga, a kapszaicin ugyanis stimulálja a váladéktermelő mirigyeket, így segítve annak eltávolítását.A chili mellett a gyömbér is elfér a levesben, hiszen enyhíti a köhögést, csökkenti a torokfájást, és egyben harcol a vírusok ellen is. De teát is készíthetünk belőle, úgy is áldásos tud lenni.