Az állandó tüsszögés okai

Orrunkban apró kis szőrök találhatóak, amelyek arra szolgálnak, hogy megvédjék a szervezetünket a külső "behatolóktól". Ha valami olyasmit érzékelnek, amit jobb lenne eltávolítani, akkor tüsszentésre ingerelnek - ez egyfajta öntisztító mechanizmus. Ha gyakran ismétlődik, több dolog is okozhatja.

Káros-e, ha elfojtjuk a tüsszentést? Egyesek szerint rossz, ha befogjuk az orrunkat tüsszentéskor, mert károsodhat a dobhártyánk a nagy nyomás miatt. Igaz ez? A választ az alábbi cikkünkben találja!

Allergiásak vagyunk

Az allergia váratlanul, felnőtt korban is kifejlődhet. A szezonális allergiák esetében köhögés, krákogás, a szemek kivörösödése, és természetesen gyakori tüsszögés is jelentkezik. Az ilyen jellegű tüsszentések sorozatokban érkeznek, és igen hangosak is. Egy allergológus segítségével érdemes megkeresni az okokat.

Náthásak vagyunk

A nátháról és a megfázásról sokan hiszik, hogy csak ősszel és télen jelentkezhet, pedig ez nem igaz. Ha sokat tüsszögünk, de nincs más tünetünk, akkor ez jelezheti, hogy megfáztunk, és hamarosan megérkezik a fejfájás, az orrfolyás, az orrdugulás és a levertség, rossz közérzet is.

Nátha vagy allergia is állhat az állandó tüsszentés mögött

Állatszőr-allergia

Az állatszőr-allergia tünetei általában gyerekkorban jelentkeznek, de az sem ritka, ha valakinél csak felnőtt korban derül ki. Az első tünet a gyakori tüsszögés lehet. Ha új cicánk vagy kutyánk lett, és utána kezdődött a tüsszögés, vagy mindig állatok közelében jelentkezik, akkor jó eséllyel erről lehet szó.

Hőmérsékletváltozás

Furcsán hangzik, pedig igaz - a hőmérséklet extrém ingadozása tüsszögést válthat ki. Ha például egy légkondicionált helyiségből az utcai forróságba lépve tüsszögni kezdünk, nem kell mindjárt arra gondolnunk, hogy meghűltünk - ha pár perc után elmúlik a dolog, akkor jó eséllyel a hőmérséklet ingadozása miatt történt.

Forrás: womenshealthmag.com