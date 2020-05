Tápanyagok, amelyek enyhíthetik az asztma tüneteit

Asztma esetén nincs egy kimondott speciális étrend, amit az orvosok ajánlhatnának. Vannak viszont olyan tápanyagok, melyekből érdemes többet fogyasztani, ha szeretnénk enyhíteni a betegség tüneteit, illetve javítanánk tüdőnk működését. A TimesNowNews.com oldal a napokban összefoglalta ezeket, listájuk élén szerepel a C-, a D- és az E-vitamin. C-vitamint bőségesen találunk a citrusfélékben, D-vitamint az olajos halakban, tojásban, gombában, E-vitamint pedig a mandulában, földimogyoróban, avokádóban.

Azasztmaelső jelei Az asztmát sokan csak az asztmás rohammal azonosítják: a beteg hirtelen befullad, nem kap levegőt, zihál, inhaláló készülékre van szüksége, amitől jobban lesz. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, az asztmának ennél sokkal több arca van. Részletek itt.

A béta-karotin is segíthet mérsékelni az asztma tüneteit, ezt megtaláljuk a répában, az édesburgonyában, a papajában, de a brokkoliban, spenótban, zöld leveles zöldségekben is. Utóbbiak a folsav- és magnéziumbevitel szempontjából is lényegesek, ami szintén fontos szerepet játszhat az asztma okozta tünetek enyhítésében. De aki nem szereti ezeket a zöldeket, az további értékes és nagyon finom magnéziumforrások közül válogathat, mint amilyen például a banán, az avokádó, a diófélék, a bab vagy a káposzta.

Megfelelő étrenddel sokat tehetünk azért, hogy enyhüljenek az asztma tünetei. Fotó: Getty Images

Jótékony hatása van a szelénnek és a flavonoidoknak

A csirkehús, a hal vagy a tojás pedig nemcsak értékes magnéziumforrás, hanem egy másik fontos tápanyag, a szelén bevitele szempontjából is fontos. Ezt segítenek pótolni a teljes kiőrlésű gabonából készült pékáruk is. Az Omega-3 zsírsavak fogyasztása is fontos, ebből sok van például a lazacban, a dióban, a mandulában vagy a lenmagban is. Bizonyos piros színű ételek is jót tehetnek: többek közt agránátalmaés a paradicsom, amik magas antioxidáns-tartalmuk révén hozzájárulhatnak a tüdőben és a légutakban fellépő gyulladásos folyamatok enyhítéséhez.

És végül, a növények által saját védelmükre termelt anyagokról, a flavonoidokról se feledkezzünk meg, melyeknek az emberi szervezetre nézve is számos jó hatásuk lehet. Többek közt alma, bogyós gyümölcsök, narancs, eper, cseresznye és spenót fogyasztásával juthatunk hozzá ezekhez a tápanyagokhoz.

Ami a fűszereket illeti, a gyömbér és a kurkuma fogyasztása után is javulhatnak az asztmás tünetek - utóbbi aktív összetevője, a kurkumin hatékonyan segíthet csillapítani a légutakban fennálló gyulladást.

A fent említett weboldal kiemeli, hogy míg egyes ételek a tünetek enyhítéséhez járulhatnak hozzá, mások súlyosbíthatják azokat, ezért érdemes kerülni többek közt a tejet, szezámmagot, szóját, joghurtot, sajtot, füstölt és feldolgozott húsokat, a sört, bort, illetve a glutént.

Forrás: timesnownews.com