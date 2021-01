Zúg a fülünk? Ezek lehetnek az okai

A zúgás, sziszegés, illetve egyéb fura hangok érzékelését a fülben tinnitusznak is nevezik. Ez egyfajta fantomérzékelése egy olyan hangnak, ami valójában nem is létezik. Mivel minden ember más, akár morgó vagy pattogó hangként is manifesztálódhat, és többféle kiváltó oka is lehet. A jelenségről a BrightSide készített összefoglalót.

A mindennapi életvitelt is befolyásolhatja

A csengő/zúgó hang általában átmeneti, és általában viszonylag halk, de ritka esetekben olyan erős is lehet, hogy az, aki hallja, nem képes például lefolytatni egy beszélgetést. Ha a tinnitusz túl hosszan tart, vagy rendszeresen visszatér, az a mindennapi életvitelt is befolyásolhatja.

Az életkor előrehaladtával gyakoribbá válhat a fülzúgás. Fotó: Getty Images

Ezek lehetnek az okai

A tinnituszt a belső fülben elhelyezkedő apró szőrsejtek sérülése is okozhatja, valamint lehet éreredetű, izomeredetű és idegi alapú is. Éreredetű fülzúgásnál a hanghatás párhuzamosan észlelt a szívdobbanásokkal. Állhat a hátterében vérszegénység, alacsony vérnyomás, vérnyomásingadozás vagy akár valamilyen hallópályákat érintő daganatos elváltozás is.

A hallórendszer sérülését okozhatja az, ha hosszabb időn át vagyunk kitéve valamilyen hangos zajnak, például egy koncerten vagy egy építkezésen, de az is, ha a fül- vagy fejhallgatónkon keresztül rendszeresen túlságosan magas hangerőn hallgatunk zenét. A fülzsír felhalmozódása is okozhat fülzúgást, mivel irritálhatja a dobhártyát, és bizonyos esetekben a fülgyulladás is okozhat fülcsengést, fülzúgást.

60 felett gyakoribb

Ahogy öregszünk, a hallásunk gyengülni kezd, ezért a 60 fölötti korosztályban gyakrabban fordul elő zúgás vagy pattogás a fülben. A nyakat, fejet ért trauma, sérülés szintén okozhat tinnituszt, akárcsak az állkapocs sérülése. Bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is jelentkezhet, ilyenek például az antidepresszánsok, az antibiotikumok, illetve a vízhajtó tabletták is.

Ekkor forduljunk orvoshoz

Ha a tinnitusz hosszan tart, vagy rendszeresen jelentkezik, mindenképpen forduljunk orvoshoz, mivel hatással lehet a mindennapi életünkre, alváshiányt, ingerlékenységet és memóriaproblémákat is okozhat. A megelőzéséhez annyit tehetünk, hogy védjük a fülünket a túl erős hangoktól és zajoktól, és szükség esetén füldugót használunk, emellett ügyelünk a szív- és érrendszerünk egészségére is.