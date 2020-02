Újabb 98 áldozatot szedett a koronavírus

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb adatai szerint hétfőn 1886 új fertőzöttet és 98 halottat regisztráltak. Így az új típusú koronavírus hétfő éjfélig összesen 72436 embert fertőzött meg és 1868 áldozatot szedett Kínában a járvány decemberi kirobbanása óta. A napi új fertőzöttek száma országosan 162-vel csökkent az egy nappal korábban közölt adathoz képest, de a napi halálozások számában is enyhülés mutatkozott. A mérséklődés különösen a vírus gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományon kívül szembetűnő, Kína többi részén ugyanis már tizennegyedik napja fokozatosan csökken a napi új megbetegedések száma. Hétfő éjfélig a meggyógyultak száma 12 ezer fölé emelkedett Kínában.

Védőruhás egészségügyi dolgozók az egyik vuhani kórházban. Fotó: Getty Images

Vuhanban még mindig súlyos a helyzet

A helyzet továbbra is Hupej tartomány székhelyén, Vuhanban a legsúlyosabb. A napi új esetek közül 1600-at, a halálozások közül pedig 72-t ebből a városból jelentettek. Az új koronavírus okozta betegségbe már az egyik vuhani kórház igazgatója, Liu Cse-ming is belehalt. Ő már a hetedik egészségügyi dolgozó, aki a járvány áldozatául esett. A kínai egészségügyi hatóságok pénteken arról számoltak be, hogy több mint 1700 orvos és ápoló fertőződött meg az új koronavírussal a betegek ellátása során Kínában, többségük a Hupej tartományban.

"Minden lehetőséggel számolni kell"

Bár a járvány alakulása bizakodásra adhat okot, a WHO főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz azonban óvatosságra intett az adatok értelmezését illetően. "Korai lenne kijelenteni, hogy a mérséklődés folytatódik. Egyelőre minden lehetőséggel számolni kell" - emelte ki, miután a kínai egészségügyi hatóságok közzétettek egy több mint 44 ezer fertőzöttről szóló részletes jelentést. Az ebben ismertetett adatok alapján a betegek több mint 80 százalékánál csupán enyhébb tünetek jelentkeztek. A vírus csak az esetek mintegy 14 százalékában okozott súlyos tüneteket - egyebek mellett tüdőgyulladást és légzési nehézségeket -, a páciensek 5 százaléka pedig kritikus állapotba került. A betegség az esetek 2 százalékában bizonyult végzetesnek, a halálozás kockázata pedig a páciensek életkorával egyenes arányban nőtt.

A WHO 12 tagú szakértői csoportja már Pekingben van, hogy egyeztessen a kínai szakértőkkel a járványról. A WHO csapata a kínai fővároson kívül a délnyugat-kínai Szecsuan, valamint az ország déli részén fekvő Kuangtung tartományban tart helyszíni szemlét. Hupej után Kuangtung jelentette a második legtöbb megbetegedést: a mintegy 113 millió lakosú tartományban hétfő éjfélig összesen 1328 fertőzöttről és 4 halálozásról adtak számot, 535 páciens pedig már gyógyultan távozhatott a kórházból.