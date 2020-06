Új fegyvert találtak a koronavírus ellen

A koronavírusból felgyógyuló emberek vérében lévő antitestek segíthetnek azoknak az embereknek is, akik először fertőződnek meg. Állatkísérletek már igazolták, hogy ezek az antitestek védhetnek a fertőzéstől és a tüneteket is enyhíthetik, a klinikai teszteket követően pedig hatékony fegyverré válhatnak a járvány elleni küzdelemben - írja a MedicalXpress.

"Készen kapják az ellenanyagot, ami elpusztítja a koronavírust" Bár világszerte rengeteg hatóanyagot tesztelnek különböző laboratóriumokban, a SARS-CoV-2 vírus ellen továbbra sem létezik védőoltás vagy gyógyszer. A súlyos fertőzötteknek azonban reményt jelenthet az egyre több országban - köztük hazánkban is - megkezdett vérplazma-terápia. De pontosan miből áll ez a kezelés, kik lehetnek donorok és milyen eredményeket tapasztaltak eddig? Többek között erről kérdeztük dr. Gyimesi Hildát, a Plazmaszolgálat Kft. orvosszakmai vezetőjét - kattintson a részletekért!

Védhet a vírus ellen

A kísérlet során a kutatók olyan emberektől vettek vért, akik nemrég gyógyultak fel a koronavírus-fertőzésből. Emellett olyan tesztsejteket is kifejlesztettek, amelyek az ACE2 nevű receptor működését szimulálják - ennek a receptornak a segítségével jut ugyanis a sejtbe a koronavírus. A kutatók azt vizsgálták, hogy a felgyógyult emberek vérében - amelyek még dúskálnak a vírus ellen termelt antitestekben - mennyire képes a koronavírus bejutni a tesztsejtekbe és osztódásnak indulni. Az állatkísérletek is igazolták, hogy ezek az antitestek már kisebb mennyiségben is blokkolhatják a kórokozó terjeszkedését.

Az antitestek felvehetik a harcot a járvánnyal. Fotó: Getty Images

A kutatók eredményei szerint az antitesteket többféle módon is felhasználhatják. Adhatók egyrészt a COVID-19 korai szakaszában lévő betegeknek a vírusszint csökkentése és a tünetek enyhítése érdekében. Ugyanakkor rövid ideig akár védelmet is nyújthat afertőzésellen azoknak az embereknek, akik a legnagyobb eséllyel találkozhatnak a vírussal. Ha ez utóbbi hatás is igazolódik, akár az egészségügyben dolgozó orvosok és ápolók védelmét is szolgálhatják ezek az antitestek.

A terápián több tudományos szervezet és egyetemi kutatócsoport is dolgozik, akik jelenleg arra koncentrálnak, hogy a lehető legnagyobb mennyiségben állítsák elő ezeket az antitesteket a klinikai vizsgálatok megkezdéséhez - mondta el Dr. Thomas Rogers, a Kaliforniai Egyetem kutatója, a tanulmány egyik társszerzője.

A koronavírus okozta járvány megfékezése jelenleg a világ legnagyobb közegészségügyi prioritása. A vírussal fertőzöttek száma a legutolsó adatok szerint már átlépte a nyolcmilliót, a halálozások száma a 400 ezret, a vírus pedig egyre gyorsabban terjed Dél-Amerikában és Afrikában is. Sok kutatócsoport a betegségből felgyógyult emberek vérét használná fel azoknak a megóvásához, akik még nem találkoztak a vírussal. A vérben lévő antitestek akár hetekre is védelmet nyújthatnak a betegségektől, hasonló készítményeket alkalmaztak már korábban az ebola és a tüdőgyulladást kiváltó RSV-vírus ellen is.