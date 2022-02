Szlávik: lassan enyhül az ötödik hullám

Kedd reggelig újabb 131 COVID-19-beteg hunyt el az országban.

Nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. "Tehát a védőoltásokat azért érdemes még most is beadatni, mert nem tudjuk, hogy ez a hullám például milyen irányba fog menni, nem tudjuk, hogy nem jön-e egy új variáns" - fogalmazott a szakember az M1 csatorna keddi műsorában.

Dr. Szlávik János szerint továbbra is rendkívül fontos a COVID-19 elleni oltás felvétele. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Hozzátette, lassan csökkennek az esetszámok, vagyis enyhül a koronavírus-járvány ötödik hulláma Magyarországon. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne fordulhatna elő még emelkedés az esetszámokban, valamint a kórházakban is csak lassan csökken az intenzív osztályokon lévők száma.

Szlávik kitért arra is, a koronavírus omikron variánsa csak nagyon ritkán okoz súlyos tüneteket háromszor beoltott embereknél. Ugyanakkor a karanténszabályokat be kell tartani, és otthon kell maradni fertőződés esetén. A főorvos felhívta a figyelmet, hogy ha nem vagyunk beoltva, akkor akár súlyosan is megbetegedhetünk.

Az Alkotmánybíróság nem fogadta el azokat a panaszokat, amelyek szerint alkotmányellenes a rendelet, hogy a munkáltatók elrendelhetik a munkavégzés feltételéül foglalkoztatottjaik számára a COVID-19 elleni védőoltás felvételét.