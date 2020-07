Szegényebbek lettek az olaszok a járvány miatt

Az Istat felmérési adatai szerint a koronavírus-járvány sokkos állapotba süllyesztette Olaszországot. A februártól május közepéig tartó súlyos járványhelyzet rendkívüli bizonytalanságot teremtett a gazdaságban, éppúgy mint az olaszok mindennapi életében.

A járvány negatív hatásai

Az olaszokat a koronavírus-járvány félelemmel és aggodalommal töltötte el egészségük, munkahelyük és szeretteik miatt. A válság következtében az olaszok nemcsak szegényebbé váltak, hanem az osztályok közötti különbségek is jelentősen erősödtek, a társadalmi előreugrás esélyei pedig a majdnem húsz évvel ezelőtti szintre estek vissza. Február óta majdnem félmillióval csökkent a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta pedig több mint 1 százalékkal emelkedett, így elérte a 7,8 százalékot.

Csak májusban 80 ezer munkahely szűnt meg, és a vállalkozások tizenkét százaléka tervez létszámcsökkentést a jelenleg befagyasztott elbocsátási időszak lejárta után. Hosszú sorok állnak az olasz városok zálogházai előtt. A koronavírus miattifélelemráadásul az idén tízezerrel csökkentheti a születések számát, egyes pesszimista becslések szerint pedig 2022-ig harmincezerrel kevesebb gyermek jöhet világra. Ez veszélybe sodorhatja az eddig is alacsony olaszországi demográfiai növekedést.

Erősödött az olvasási kedv és az összetartás

A koronavírus-járványnak azonban némi pozitív hozadéka is volt az olaszok körében. A válsághelyzet például erősítette a családi összetartást, az olaszok olvasási kedve pedig a kétszeresére nőtt a kijárási korlátozás alatt. A válaszadók 62,6 százaléka olvasott többet, mint a járvány előtti időben - ebből 46,7 százalék az interneten olvasott, a többiek pedig nyomtatott újságot vagy könyvet vettek a kezükbe.

A felmérésből az is kiderült, hogy az olaszok túlnyomó többszége - 92 százaléka - tartotta tiszteletben a kijárási tilalmat, és 80 százalékuk csökkentette a rokonokkal való találkozásokat. A válaszadók átlagosan napi tizenegyszer mosták meg és naponta ötször fertőtlenítették kezüket a koronavírus elleni védekezés jegyében. Azóta viszont már lazult a lakosság fegyelme, a tartományi nyitások ugyanis meghozták az utazási kedvet, a szájmaszkot viselők száma pedig kétharmaddal esett vissza.

Kényszerkezelés a szabályszegőknek

Az új típusú koronavírus továbbra is terjed Olaszországban, ahol már több mint 241 ezer embert fertőzött meg és csaknem 35 ezer életet követelt. Jelenleg valamivel kevesebb mint 15 ezer aktív fertőzöttet tartanak számon, akiknek legalább 14 napig házi karanténban kell tartózkodniuk. Az ezt megszegő betegek háromtól tizennyolc hónapig terjedő börtönbüntetést, valamint akár ötezer eurós bírságot kockáztatnak. Ugyanez vonatkozik az Európai Unión kívülről beutazókra is - ismertette Roberto Speranza olasz egészségügyi miniszter. Bejelentette továbbá, hogy a karantént vagy a kórházi kezelést elutasítókkal szemben kényszerintézkedéseket vezetnek be.

