Oltási terv: mikor kerülünk sorra?

Az első vakcinák engedélyeztetését követően tavaly év végén Magyarországon is elkezdhették immunizálni a lakosságot a koronavírus ellen. A kormányzati kommunikációs oldal legfrissebb adatai szerint már itthon is átlépte a félmilliót az oltottak száma, igaz, hogy közülük alig több, mint 211 ezren kapták meg a védettséget is biztosító második oltást.

Régiós összevetésben nem állunk jól

Eddig nagyjából a lakosság 2,1 százaléka van most biztonságban az immáron harmadik hullámban támadó járványtól. Az Euronews adatai alapján ezzel az átlaggal az európai országok középmezőnyének alján vagyunk. Lakosságarányosan a nagy nemzetek nem állnak túlságosan jól: Németország a lakosságának 2,3, Franciaország 1,9, míg Nagy-Britannia csupán 1 százalékát oltotta eddig be. A lista éllovasai a kisebb országok: Máltán 4,7, Portugáliában 4,3, Belgiumban pedig 3,7 százalék ez az arány.

Viszont a környező országokkal összehasonlítva sem áll túl jól a magyar vakcinázási ütemterv. A visegrádi négyek közül csak Szlovákia van egy kicsivel lemaradva tőlünk 2 százalékos átoltottsági aránnyal, a csehek a lakosság 3,4 százalékát, a lengyelek pedig a 2,5 százalékát beoltották már. A szomszédos Romániában 3 százalék, Szerbiában 2,5 százalék ez az arány.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábbi becslései szerint nagyjából 65-70 százalékos védettségre lenne szükség ahhoz, hogy kialakuljon a nyájimmunitás és a vírus ne tudjon hatékonyan terjedni. Persze az oltottak mellett a fertőzésen már átesett emberek szervezete is védett lehet egy ideig, de hogy pontosan meddig, arról egyértelmű adatok továbbra sincsenek. Ráadásul a legbiztonságosabb védettséget nyújtó oltások beadásának pontos menete sem túl átlátható itthon.

Mikor kerülünk sorra?

Oltási terv természetesen Magyarországon is készült, ám annak teljes hivatalos menetrendje nem nyilvános, csupán egy rövid kivonat elérhető belőle a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapján. Ez életkor, munkakör és egészségi állapot alapján sorolta a társadalmat hét fő csoportba, amelyet aztán prioritási sorrendbe rendeztek. A hivatalos adatok szerint az oltásokat az alábbi sorrendben kapja meg a lakosság.

I. Egészségügyi és egészségügyben dolgozók

Természetesen elsődleges prioritást itthon is az egészségügyben dolgozók élveztek, akiknek napi szinten kellett érintkezniük koronavírusos betegekkel. Az orvosok, védőnők és asszisztensek mellett ebbe a csoportba kerültek az orvostanhallgatók, illetve más, egészségügyi hallgatói jogviszonnyal rendelkezők is.

Szintén az elsők között oltották be azokat a személyeket, akik egészségügyi szakképesítéssel ugyan nem rendelkeznek, de munkájuk egy egészségügyi intézményhez köti őket. Ilyenek például a kórházakban dolgozó takarítók vagy az adminisztrációs feladatokat ellátók. Az első fő csoport oltása már befejeződött, már csak azok kapják meg közülük a vakcinákat, akik valamilyen okból (például nemrég estek át a koronavírus-fertőzésen) kimaradtak.

II. Szociális ellátásban dolgozók és szociális ellátásban részesülők

Magyarországon a járvány első hullámában az idősotthonok voltak a betegség terjedésének fő gócpontjai, ezért az oltási sorrendben is kiemelt helyen szerepelnek. Az itt lakó idős, krónikus betegségekkel is küzdő emberek szervezetére különösen veszélyes lehet a koronavírus, így a lakókat és az ott dolgozókat egyaránt oltani kell, nehogy a kórokozó bejusson az intézményekbe. A hírek szerint ebbe a csoportba tartozók jelentős részét is sikerült már beoltani.

Decemberben Magyarországon is elkezdték beadni a COVID-19 elleni oltásokat. Fotó: Getty Images

III. Afertőzésszempontjából kockázati csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek

Az első, életkor szerint meghatározott csoport oltása zajlik jelenleg is. Azok az idősek kaphatják meg a vakcinák egyikét, akik a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon regisztráltak. A sajtóba kiszivárgott, részletesebb oltási rend szerint nem a regisztráció sorrendjében, hanem életkor szerinti felosztásban hívják be az embereket: először a 90 év felettiek, legutoljára pedig a 60-65 év közötti, krónikus betegséggel nem küzdő személyek kapják meg az oltást.

IV. A rendvédelmi szervek azon dolgozói, akik munkájuk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal

A negyedik fő csoportba a közigazgatásban dolgozók azon csoportja került, akiknek nap mint nap emberek tucatjaival kell közvetlen kapcsolatba kerülniük. Ide tartoznak a rendvédelemben dolgozók is. A hírek szerint ennek a csoportnak az oltása még nem kezdődött meg.

V. 18-59 évesek, akiknél fennállnak a fokozott kockázatot jelentő alap/társbetegségek

Azok az emberek, akikre életkoruk miatt még nem, valamilyen krónikus betegségük miatt azonban fokozott veszélyt jelenthet a koronavírus, az ötödik fő csoportba kerültek. Sajtóhírek szerint már ennek a csoportnak az oltását is megkezdték. Hogy mely alapbetegségek jelentik a legnagyobb veszélyt a koronavírus-fertőzés szempontjából, arról bővebben az alábbi cikkünkben írtunk.

VI. Kritikus infrastruktúrában dolgozók

Ebbe a csoportba azokat sorolták, akiknek a munkakörük létfontosságú az ország alapvető működésének biztosításához. Ilyen kiemelt ágazatnak minősül többek között a vasúti és közúti közlekedés, a mezőgazdaság és élelmiszeripar, a posta, a bankszektor vagy az ivóvízszolgáltatás. Ennek a csoportnak az oltása szintén nem kezdődött még el.

VII. Valamennyi 18-59 éves, akik a fenti kockázati csoportokba nem tartoznak

A legnagyobb, több mint 4,3 milliós csoportot azon emberek alkotják, akik sem életkoruk, sem egészségi állapotuk, sem munkájuk alapján nem tartoznak a kiemelten veszélyeztetettek közé. Várhatóan ők lesznek az utolsók, akik megkapják a vakcinát.

Az NNK adatai szerint országszerte több mint ötezer háziorvosi rendelőben jelöltek ki oltópontokat, illetve 102 kórházban és 120 szakrendelőben adják be a vakcinákat. Az oltásra azok a TAJ számmal rendelkező, 16-18 év feletti állampolgárok jelentkezhetnek, akiknél az elmúlt 3 hónapban nem diagnosztizálták a koronavírust, vagyis a tavaszi, első hullám során megbetegedettek olthatóak.