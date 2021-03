Megváltoztatta az embereket a járvány

Az olasz lakosság szegényebbnek, dühösebbnek és fáradtabbnak érzi magát, mint egy évvel ezelőtt, az első zárlat elrendelését megelőzően - derült ki egy friss felmérésből. Az Istat statisztikai hivatal számai szerint a koronavírus-járvány következtében a 60 milliós lakosság 9,4 százaléka süllyedt mélyszegénységbe, ami a több mint kétszerese a 2010-ben regisztrált aránynak. A Coldiretti termelői szövetség pedig egyenesen "gazdasági katasztrófának" nevezte a 2020 márciusa és 2021 márciusa közötti időszakot, számításaik szerint ugyanis több mint 450 ezer vállalkozást fenyeget csőd, ezzel pedig 2 millió munkahely került veszélybe. Az olaszok kevesebb mint 29 százaléka látja csak úgy, hogy a következő öt évben jobbra fordulhat az élete.

Szegénység, fáradtság és düh uralkodik jelenleg. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Így változott a közhangulat

Kutatások szerint az olaszok kezdeti félelmét és elkeseredését az elmúlt egy év alatt fáradtság és harag váltotta fel. Az Ansa hírügynökség például arról számolt be, hogy koronavírus-járvány - tavaly március 10-étől számított - első 50 napja teljesen kifordította magából Olaszországot. Az olaszok úgy nyilatkoznak erről, hogy soha nem fogják elfelejteni a hirtelen, estéről reggelre lezárt városokat, a teljesen üres utcákat és tereket, az utakat eltorlaszoló rendőri ellenőrzőpontokat, a balkonokon tartott közös koncerteket, az egészségügyi dolgozóknak szánt tapsot, a koporsókat szállító kamionsorokat, illetve az élelmiszerboltok előtti sorbanállást.

Az elmúlt egy év dióhéjban

Az olasz miniszterelnök, Giuseppe Conte tavaly március 9-én este jelentette be, hogy a koronavírus-járvány miatt az egész országot zárlat alá helyezik. Az olaszok csak a belügyminisztérium honlapjáról letöltött engedéllyel hagyhatták el otthonaikat - kivételt egyedül az élelmiszervásárlás és a kutyasétáltatás jelentett. Leállt az oktatás, a kereskedelem és a vendéglátás, de még a gyárak is bezártak. Olaszország volt az első európai ország, amely teljesen leállt. A karantén egészen május 18-áig tartott, majd fokozatosan enyhítették a korlátozásokat.

Az újabb szigorítás októbertől kezdődött, majd a karácsonyi ünnepekre ismét lezárták az országot. Azóta, ahol lehetett, enyhítettek, de jelenleg Olaszország több mint fele ismét részleges vagy teljes zárlat alatt van. Toszkánában például januárban újranyitották a múzeumokat, ám most ismét zárva vannak. Olaszországban egyébként eddig több mint 3 millió embert fertőzött meg és mintegy 101 ezer áldozatot szedett az új típusú koronavírus. A betegségben elhunytak átlagéletkora 82 év volt, a nők közötti, 85 év feletti várható élettartam pedig a 82,3 évre esett vissza. Fontos változás ugyanakkor az is, hogy a tavaly még többnyire szkeptikus olaszoknak ma már 65 százaléka minél előbb be akarja magát oltatni.

