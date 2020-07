Még egy ok, amiért nagyon veszélyes a COVID-19

Az influenza és a koronavírus-fertőzés között sok hasonlóság van. Mindkettő légúti fertőzés, és néhány jellemző tünetük is egyezik, főleg a betegség kezdeti szakaszában - ilyen például a láz, a levertség, az izomfájdalmak vagy a fejfájás. Az is közös bennük, hogy növelik a stroke kialakulásának kockázatát, ám egy friss tanulmány eredménye szerint a COVID-19 ilyen tekintetben (is) sokkal veszélyesebb, hiszen esetében nyolcszor magasabb a rizikó - írja a medicalxpress.com.

Infografika: megfázás, influenza és koronavírus tünetei Érthető okokból mindenki attól tart, hogy megfertőződik a SARS-CoV-2 koronavírussal, és vagy továbbterjeszti a kórt (aminek esélye különösen félelmetes a családi körben), vagy a saját állapota fordul súlyosra. Infografikánk abban segít eligazodni, hogy milyen tünetekkel járnak a fertőző légúti betegségek. Részletek itt.

Fokozottan kell figyelni a COVID-betegeket

A kutatók 1900 koronavírus-fertőzött és 1500 influenzás esetet vettek górcső alá, és azt találták, hogy előbbi csoport tagjainak 1,6 százalékánál jelentkezett stroke, míg utóbbiaknál ez az arány csak 0,2 százalék volt. A vizsgálat két New York-i kórház betegeire terjedt ki; a COVID-fertőzötteket 2020. március 4-től május 2-ig ellenőrizték a szakemberek, az influenzafertőzöttek adatait pedig 2016. január 1-től 2018. május 31-ig nézték át.

Mind az influenza, mind a koronavírus-fertőzés növeli a stroke kialakulásának kockázatát, utóbbi esetében azonban a rizikó nyolcszor magasabb. Fotó: Gety Images

Dr. Neal Parikh, a kutatás résztvevője, a Weill Cornell Medicine adjunktusa az eredményekkel kapcsolatban hangsúlyozta: jól látható, hogy a COVID-betegekkel foglalkozó orvosoknak, ápolóknak különösen éberen kell figyelniük a stroke jeleit, hiszen minél hamarabb diagnosztizálásra kerül a probléma, annál hatékonyabban kezelhető. Azt is hozzátette, a tanulmányban foglaltak alátámasztják azon állítást, mely szerint a koronavírus-fertőzés súlyosabb betegség, mint az influenza.

A stroke az agy körülírt területeinek hirtelen kialakuló, átmenetileg fennálló vagy kedvezőtlen esetben véglegessé váló funkciókárosodása, amely úgy jön létre, hogy a kérdéses agyi régió vérátáramlása (perfúzió) és ilyen módon a szövetek oxigén- és tápanyagellátása valamilyen okból kifolyólag jelentősen lecsökken, vagy megszakad. Ennek leggyakoribb oka, ha az agyi erekben valamilyen akadály képződik. Ez lehet vérrög, vagy az illető ér görcsös összehúzódása által okozott szűkülete.

Neurológusok szerint nem meglepő, hogy a COVID-19 és a stroke között ilyen erős a kapcsolat. Dr. Larry Goldstein neurológus professzor leszögezte: a fertőzések és más gyulladásos betegségek egyértelmű kockázati tényezők a stroke szempontjából, ráadásul a COVID-19 a vérrögképződés esélyét is növelheti, ami ugyancsak okozhat stroke-ot. Utóbbira reagálva Dr. Salman Azhar elmondta, a COVID-pácienseknél fokozottan ellenőrzik, fennáll-e a vérrögképződés veszélye, és alacsony dózisban vérhígítót is kapnak, hogy meg lehessen előzni a bajt. Mint kiemelte: mind a fiatal, mind az idős betegeknél lehet számítani vérrögösödésre, de a legsúlyosabb állapotban lévők vannak a legnagyobb veszélyben.

A fertőzés első jele

Sok esetben egyébként a stroke a COVID-19 első jele. A tanulmányban vizsgált alanyok több mint egynegyedét stroke miatt szállították kórházba, és csak később diagnosztizálták őket koronavírus-fertőzéssel.

A tanulmány a JAMA Neurology című szaklap online változatában jelent meg július 2-án.

Kiderült, milyen járványügyi veszélyei vannak a strandolásnak - Infektológus és építőmérnök szakember is értékelte a különböző strandolási formákban rejlő kockázatokat, az nlc.hu cikkében elolvashatja, mit mondtak.