Koronavírusos két újbudai háziorvos

Koronavírust diagnosztizáltak két háziorvosnál is a XI. kerületben. A hírt Dr. László Imre, Újbuda polgármestere jelentette be egy online sajtótéjékoztatón. Az orvosok kiesése ellátási problémát is okozhat az egyik városrészben - írja az Index.

Háziorvos nélkül maradhat Őrmező

A polgármester szerint a 10 ezer lakosú Őrmező így háziorvos nélkül maradhat. Eddig a körzetben három háziorvos dolgozott, az egyikük azonban 65 év fölötti kora miatt veszélyeztetett a koronavírus miatt, ezért nem dolgozhat, másikuk pedig transzplantációs műtéten esett át, így most szintén veszélyeztetettnek számít. A másik megbetegedett háziorvos Gazdagréten dolgozott, Dr. László Imre szerint jelenleg mindketten házi karanténban tartózkodnak.

Eközben szombatra már 343-ra nőtt a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. A fertőzöttek közül 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 329 magyar állampolgár.

